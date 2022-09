PAR INES DALI

Renforcer la production locale de l’industrie pharmaceutique afin d’éviter qu’il y ait pénurie de certains médicaments est la priorité de ce secteur, avant de pouvoir passer à l’étape de l’exportation. Mais avant, il s’agit d’abord de le doter d’«une nouvelle stratégie». C’est ce qui ressort à la lecture du communiqué de la réunion du Conseil des ministres tenu avant-hier.

Le président Tebboune a instruit le ministre de l’Industrie pharmaceutique de la nécessité de «la reformulation d’une nouvelle stratégie pour le secteur de l’industrie pharmaceutique, à travers la consolidation de la production locale, en vue de couvrir le marché national, puis l’élaboration d’un plan d’exportation», peut-on lire dans le communiqué.

Le renforcement de la production locale est bien compris par les opérateurs du secteur, l’ambiguïté demeure cependant pour ce qui a trait à «la reformulation d’une nouvelle stratégie». Cela d’autant que le nouveau ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a lui-même déclaré, vendredi dernier, lors de la cérémonie d’installation et de passation de consignes avec l’ex-ministre Lotfi Djamel Benbahmed, que «la feuille de route du secteur est déjà tracée».

Avec cette instruction au nouveau ministre Aoun, «cela sonne comme un désaveu de la politique suivie par Benbahmed», selon les observateurs du secteur. Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a franchi de grands pas depuis sa création en juin 2020, alors qu’il était, au début, en janvier de la même année, ministère délégué rattaché à celui de la Santé. Ayant toujours eu Benbahmed à sa tête, les efforts et les réalisations de ce département ministériel sont reconnus, dans le sens où plusieurs entreprises pharmaceutiques ont vu le jour.

La production nationale a commencé à augmenter, faisant ainsi baisser les montants destinés à l’importation. En fait, la production nationale de médicaments remplaçait progressivement ceux importés, ce qui fait que les produits pharmaceutiques étaient plus disponibles sur le marché national, économisant, de la sorte, également le temps de passer commande et de les avoir sur le sol algérien. Sans oublier que durant la période Covid notamment, nombreux sont les médicaments qui manquaient sur le marché international et qu’il fallait déployer de grands efforts pour pouvoir les importer. La production nationale dans l’industrie pharmaceutique sera, par ailleurs, renforcée de pas moins de 48 unités.

Benbahmed a donc pu, en deux années, donner un souffle nouveau au secteur de l’industrie pharmaceutique, en ayant accompli des réalisations que d’aucun ne peuvent nier. Ce qui fait dire aux opérateurs qu’ils préfèrent «attendre pour voir ce que proposera le nouveau ministre».

«Ce qui est demandé à l’industrie pharmaceutique, depuis toujours, c’est de consolider la production nationale pour couvrir au maximum les besoins du marché local et de rendre le médicament disponible à un prix accessible. Après cela, il faudra se projeter vers l’exportation», a-t-on poursuivi. Selon eux, «ce qui a été fait dans le secteur de l’industrie pharmaceutique a aidé à maîtriser le marché nettement mieux que ce qu’il était avant».

Le dossier que Lotfi Benbahmed a eu à gérer et qui n’a pas abouti est celui du siège de l’Agence africaine du médicament, outre des pénuries, par intermittence, de certains médicaments dans les pharmacies. Des pénuries qui, d’ailleurs, «n’étaient pas propres à l’Algérie», comme l’a indiqué à plusieurs reprises l’ex-ministre. Une déclaration qui a été réitérée par Ali Aoun, qui est ainsi mis au défi de la production nationale aujourd’hui.

Par ailleurs, dans le secteur de la santé, le président Tebboune a ordonné «l’ouverture des hôpitaux déjà réalisés à travers plusieurs wilayas du pays et le lancement des projets programmés à Oran, Constantine et Alger», selon le communiqué du Conseil des ministres.

Il a également donné instruction pour «la concrétisation, dans les meilleurs délais, du partenariat algéro-germano-qatari pour la réalisation d’un hôpital répondant aux standards internationaux à Alger», selon la même source. n

