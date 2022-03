Par Selma Allane

Le Groupe pharmaceutique Saidal ambitionne de mettre sur le marché 21 nouveaux produits développés par son centre de recherche et de développement (CRD) avec une capacité de production de 4 millions d’unités, a-t-on appris lors des premières Journées internationales sur l’évaluation des technologies de santé, qui ont été organisées samedi dernier à Alger. Grâce à sa politique de partenariat et d’accès au transfert technologique, Saidal produit aujourd’hui six médicaments anti-cancéreux « qui seront bientôt disponibles au profit de la pharmacie centrale des hôpitaux », a indiqué lors de ces journées Fatoum Akacem, P-dg du groupe. Elle a rappelé le partenariat entre Saidal et Coronavac qui doit permettre de produire 96 millions d’unités/an avec un stock de 2,8 millions d’unités. Elle a également cité le partenariat avec CKD-Otto Pharma pour la production de quatre biosimilaires » et de trois compléments alimentaires.

Dans le domaine des biosimilaires, 38 produits et génériques importés sont passés à la production locale, constituant une substitution directe à l’importation de l’ordre de 50,76 millions de dollars. Cela, « grâce au travail réalisé en collaboration avec la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et l’agence nationale des produits pharmaceutiques visant à prioriser certains médicaments à l’enregistrement ». Parmi ces produits, 14 médicaments concernent les traitements contre le cancer produits localement, a précisé à ce sujet le directeur de la veille stratégique au ministère de l’industrie pharmaceutique. Reda Kessal a indiqué qu’un total de 27 produits a été enregistré en Algérie durant l’année 2021 avec la perspective d’une réduction importante de la facture des importations des produits médicamenteux.

« 27 anticorps monoclonaux biosimilaires, ayant obtenu l’approbation de la FDA et l’EMA (les agences du médicament américaine et européenne) garantissant leur efficacité par rapport aux princeps, ont été enregistrés par procédure accélérée en 2021 », a précisé M. Kessal. Ces produits biosimilaires utilisés dans le traitement de certains cancers et maladies rhumatismales et inflammatoires devront permettre une baisse prévisionnelle de 105,26 millions de dollars de la facture d’importation, soit près de 52% du marché national de ces produits, a-t-il estimé. Ces économies prévues, dans le cadre d’un appel d’offre de la PCH, n’impactent pas la disponibilité des produits pharmaceutiques », a-t-il assuré.

Selon le bilan présenté par le responsable, le Comité économique intersectoriel des médicaments (CEIM), installé le 7 janvier 2021, a traité 1.670 dossiers de produits pharmaceutiques l’année dernière, dont 1.333 produits fabriqués localement. Il s’agit de l’enregistrement pour la première fois de 734 produits pharmaceutiques, du renouvellement de l’enregistrement pour 777 produits et de la révision de prix pour 337 produits.

Un master Pharmaco-économie en septembre prochain

Le doyen de la faculté de pharmacie d’Alger, Reda Djidjik, a annoncé à la presse, en marge des Journées d’évaluation des technologies de la santé, la mise en place d’un nouveau département au sein de la faculté, dédié à la pharmacie industrielle. « L’objectif de ce département est de former des Algériens au profit du tissu économique pharmaceutique local et international », a-t-il fait savoir, précisant que le master « Pharmacie industrielle » sera lancé à partir de la rentrée 2022. Il sera ouvert notamment aux étudiants en pharmacie et en médecine notamment, titulaires d’une licence ou d’un doctorat. « Nous consultons actuellement le référentiel des métiers de l’industrie pharmaceutique avec les industriels et le ministère de l’Industrie pharmaceutique pour définir les métiers prioritaires pour débuter cette formation. Les comités pédagogiques au niveau de la faculté préparent des canevas pour définir les formations de type licence et master », a-t-il expliqué. « Il y aura plusieurs licences et master. Nous allons démarrer avec un master en pharmaco-économie qui sera utile aux jeunes pour les insérer au monde de l’industrie pharmaceutique et au niveau des agences réglementaires du médicament », précise M. Djidjik.

bon à savoir

Le groupe pharmaceutique public Saidal ambitionne un chiffre d’affaires de 18 milliards de dinars en 2022, soit une progression de 42% par rapport à 2021, a indiqué la PDG du Groupe, Fatoum Akacem. Mme Akacem a fait savoir que Saidal a tracé de nouveaux axes stratégiques pour 2022 pour hisser son chiffre d’affaires ainsi que l’augmentation annuelle de 5 % de ses parts de marché en 2022 et 2023. La PDG de Saidal a fait savoir qu’un centre de bioéquivalence sera prochainement lancé en plus de la fabrication de matières premières en Algérie. Dans ce cadre, Mme Akacem a annoncé un projet de fabrication de matières premières, dont l’unité entrera en production d’ici fin 2022, voire, début 2023 au niveau d’une ancienne usine à l’arrêt dans la wilaya de Médéa. Pour ce faire, une étude de marché et des discussions avec des partenaires étrangers sont en cours pour définir les besoins mais aussi les priorités en termes de matières premières à produire, a-t-elle expliqué.