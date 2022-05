Le président de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP) pour l’Afrique, Prosper Hiag, a appelé lundi à Dakar (Sénégal) à organiser le Salon de l’industrie pharmaceutique «El Djazaïr Healthcare», dont la première édition s’est tenue au Sénégal, dans d’autres pays africains. Dans une déclaration à l’APS en marge de la clôture de la première édition du Salon pharmaceutique «El Djazaïr Healthcare» (17-20 mai 2022), M. Hiag a encouragé l’Algérie à «poursuivre ses efforts pour l’organisation d’expositions analogues dans les autres pays africains après l’édition sénégalaise» qui a montré, a-t-il dit, «le niveau atteint par l’industrie pharmaceutique algérienne». Selon lui, l’industrie pharmaceutique s’est développée en Afrique grâce à «la volonté politique des pays africains qui, après avoir cerné les besoins de leurs citoyens en médicaments, ont mobilisé des ressources humaines qualifiées pour accompagner le secteur et mis les moyens nécessaires». La coopération régionale dans ce domaine «s’impose comme une évidence pour libérer les pays du continent de la dépendance en matière de médicaments et de santé en général», a-t-il soutenu, insistant notamment sur l’importance de la coopération dans le domaine scientifique, pédagogique et de la formation. M. Hiag a, par ailleurs, appelé à aider les étudiants africains à bénéficier de bourses dans les universités algériennes afin de contribuer à relever le défi auquel sont confrontés les systèmes de santé dans la région. Evoquant la situation épidémiologique liée au Covid-19, il a salué les efforts consentis par les autorités algériennes pour renforcer le système de santé par la mobilisation de grandes quantités de vaccins, d’un nombre suffisant de masques de protection et d’importantes quantités d’oxygène et de solution hydroalcoolique à travers l’intensification de sa production locale, rappelant que l’Algérie a aidé certains pays de la région pendant la pandémie.

