Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a annoncé, hier dans la wilaya de Batna, que huit usines dédiées aux médicaments anticancéreux lanceront leur production au cours de cette année, ce qui contribuera à couvrir 35% de la demande locale du marché en matière de produits d’oncologie.

Par Sihem Bounabi

S’exprimant au niveau de l’unité de production d’Alfa Care, implantée dans la wilaya de Batna et spécialisée dans les médicaments anticancéreux, Ali Aoun a, lors de sa visite, donné des instructions pour l’accélération du lancement de la production «au plus tard d’ici le mois de mai ou juin». En précisant : «Vous pouvez débuter la production d’un produit au moins puisque le partenaire étranger peut vous garantir la matière étant donné que c’est lui-même qui la produit.» Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a tenu à rappeler que conformément aux instructions du président de la République, qui a enjoint de lever les entraves pesant sur les investissements afin de promouvoir une industrie pharmaceutique forte, l’usine d’Alfa Care a bénéficié de mesures de facilité exceptionnelles de la part des autorités et notamment du ministère de l’Industrie pharmaceutique et des autorités locales. Face à la demande du ministre, les responsables d’Alfa Care se sont engagés, dès la semaine prochaine, à raccourcir les délais de lancement de la production initialement prévue au courant de l’année 2024.

Par ailleurs, répondant à une question des médias présents, sur les tensions persistantes quant à la disponibilité des médicaments anticancéreux, le ministre a répliqué que «les six médicaments qui manquent actuellement sur le marché seront disponibles très prochainement». Il a également tenu à souligner que «l’Algérie paye chaque année une facture de 600 millions d’euros pour l’achat de médicaments anticancéreux».

Il est à noter que l’unité de production d’Alfa Care a pour objectif de fabriquer des anticancéreux dans un schéma de full-process grâce au transfert de technologie issu d’une joint-venture avec le laboratoire indien «BDR Pharmaceuticals», spécialisé dans la recherche et le développement d’anticancéreux. Dès qu’elle sera opérationnelle, l’usine lancera une première ligne de production de formes sèches de chimiothérapie, de thérapie ciblée et hormonale sous forme de comprimés et gélules, dont Everolimus 5 mg, Nilotinib 200 mg.

La seconde ligne de production est destinée aux formes liquides de produits de chimiothérapie dont Bendamustine 100 mg, Pemetrexed 500 mg.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique précise que la capacité totale de cette unité d’Alfa Care s’élève à 7 millions de comprimés, 6 millions de gélules et 3 millions de formes liquides produits annuellement.

La deuxième halte de la visite de travail et d’inspection du ministre de l’Industrie pharmaceutique dans la wilaya de Batna a été l’unité de production de CPM Pharma spécialisée dans la production de bandelettes de mesure de la glycémie en full process avec capacité de production totale de 5 millions de bandelettes. Le lancement de la production est prévu au mois de mars prochain, les travaux ayant été achevés à 95%. n