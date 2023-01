Par Nadir Kadi

Le Groupe mécanique public Algerian Group of Mechanics (AGM), l’un des principaux acteurs de l’industrie mécanique, engagé plus précisément dans la fabrication de machines et matériel agricole, a présenté hier certains détails concernant son activité et ses projets.

Le groupe par la voix de son Directeur central chargé des investissements et partenariats, Fouzi Kebir, a en ce sens expliqué, sur les ondes de la Radio nationale, qu’il s’agit aujourd’hui d’accompagner le développement de l’agriculture saharienne. L’autre objectif serait par ailleurs de doubler les montants d’exportation dans les deux années à venir.

Questionné en effet sur les orientations industrielles du groupe, qui réunit pour rappel pas moins de 29 entreprises, engagées notamment dans la fabrication de matériel agricole, «jusqu’à 8 000 tracteurs pas an», Fouzi Kebir explique : «En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, nous travaillions au développement des systèmes et machines d’irrigation, notamment les pivots, les enrouleurs ou les systèmes du goutte-à-goutte. Il s’agit de s’adapter aux nouvelles orientations de l’agriculture du pays. Auparavant, elles se concentraient au niveau des Hauts-Plateaux, mais elles se développent de plus en plus dans les régions du Sud».

A propos des projets industriels destinés à l’accompagnement de l’essor de l’agriculture saharienne, le même responsable a également ajouté : «A l’heure actuelle, nous fabriquons jusqu’à 90% des engins nécessaire utilisés par le secteur agricole, que ce soit des tracteurs, des moissonneuses ou d’autres matériels d’accompagnement (…) Nous sommes également prêts à répondre aux nouvelles demandes des agriculteurs qui ont besoin aujourd’hui de tracteurs de grande puissance, nécessaires à l’agriculture intensive dans les régions du Sud (…) Il s’agit d’engins de grande ou de forte puissance, jusqu’à 450 chevaux, nous les fabriquerons en Algérie si la demande permet une production compétitive».

Le groupe industriel a enregistré un certain développement ces dernières années, passant d’un chiffre d’affaires, en 2021, de 24 milliards de dinars à un volume de «27 milliards de dinars en 2022, soit une augmentation de près de 12%», selon le même responsable.

On apprend par ailleurs que l’ambition des dirigeants AGM est «d’arriver à 40 milliards de dinars de chiffre d’affaires. Cela est tout à fait possible avec une bonne dynamique économique». Et dans cette logique, plusieurs pistes ont été évoquées, notamment «diversifier et renouveler nos productions» en fonction des demandes du marché. A titre d’exemple, Fouzi Kebir ajoute : «Nous avons lancé des projets dans le secteur de l’énergie, nous fabriquons aujourd’hui certains équipements qui étaient auparavant importés. Les taux d’intégration atteignent parfois 80% ou même 90% (…) Parmi ces produits liés à l’énergie, il y a les cuves GPL pour Naftal ou d’autres équipements pour Sonatrach».

Quant aux objectifs d’exportation, le responsable précise que son groupe est disposé à exporter vers tous les pays en fonction des intérêts algériens, avant de poursuivre : «Ces dernières années avec la crise sanitaire puis l’instabilité géopolitique mondiale, nous avons rencontré quelques difficultés qui ont augmenté les délais, mais malgré tout, nous avons réalisé en 2022 un bilan d’exportation de près de 300 millions de dinars vers plusieurs pays. Nous espérons arriver en 2023 à plus d’un milliard de dinars puis 2, l’année suivante»

