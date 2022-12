La zone industrielle de Bellara, relevant de la commune d’El Milia (60 km à l’est de Jijel), sera réceptionnée «avant la fin du premier trimestre 2023», a déclaré le directeur local de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction, Abdelatif Bouderbala. Le responsable a indiqué, à l’APS, que «les autorités de la wilaya s’apprêtent à parachever les travaux d’aménagement de la zone industrielle, d’une superficie de 523 ha et qui abritera des projets industriels à même de booster l’économie locale, à l’instar de la Société de sidérurgie Algerian Qatari Steel». Une enveloppe financière de trois (3) milliards de dinars a été allouée à l’aménagement et la réalisation des différents réseaux de la zone industrielle de Bellara, pour l’implantation des projets d’investissement, a-t-il ajouté. Pour sa part, le directeur de l’Industrie de la wilaya de Jijel, Mohamed Lamine Bouchemal, a indiqué que «la zone industrielle de Bellara compte 233 assiettes de terrain destinées à l’investissement, dont 110 attribuées. Les 123 assiettes restantes sont mises à la disposition des investisseurs». Le directeur de l’Industrie a souligné que la réception de la zone industrielle permettra de promouvoir l’investissement dans la wilaya de Jijel et de relancer l’économie, de créer des richesses et d’offrir de nouveaux emplois, poursuivant que les autorités de la wilaya veillent à l’achèvement des travaux dans les délais impartis. Le taux de réalisation a atteint les 80 pour cent, a-t-il noté.

