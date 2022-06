Le ministère de l’Industrie organisera, jeudi, une conférence nationale sur la création d’un système de gouvernance et de dialogue entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, à travers la mise en place d’une organisation pérenne dénommée «comités de pilotage stratégique des filières industrielles», a indiqué un communiqué du ministère. Une méthodologie opérationnelle de mise en place de comités de pilotage stratégique des filières industrielles sera présentée lors de cette rencontre qui verra la participation d’acteurs des secteurs de l’industrie et de la recherche ainsi que des organisations et des organismes publics et privés, ajoute-t-on de même source. Il est proposé, dans une première étape, la formation de quatre (04) comités sectoriels relatifs aux industries agro-alimentaires, à la mécanique, à l’électricité, à l’électronique et aux industries des textiles et des cuirs. Pour la création de ces comités, le ministère adoptera «une méthode participative basée sur la concertation et le dialogue pour concrétiser des objectifs mesurables et réalisables et formuler une vision globale pour le développement de chaque filière, tout en assurant la coordination entre tous les acteurs, selon le communiqué. La mise en place de ces comités vise à «créer un espace de concertation et de dialogue public-privé entre les acteurs économiques et les institutions de l’Etat pour développer ces filières et lever les obstacles qui les entravent». Ces quatre filières ont été choisies pour «leur importance et leur poids dans l’industrie nationale, ce qui permettra d’augmenter le produit intérieur brut industriel, nécessaire pour transformer la structure de l’économie nationale», conclut le communiqué. <

