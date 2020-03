Par Rédaction Culturelle

Les vedettes d’Hollywood sont déterminées, comme beaucoup de Californiens, à faire tomber Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle américaine, mais elles ne savent pas sur quel candidat démocrate miser leurs dollars pour les primaires. Pour preuve, un examen du registre fédéral des contributions électorales montre que Tom Hanks a envoyé un chèque à Joe Biden, tandis que Scarlett Johansson a financé la campagne d’Elizabeth Warren.

Les stars sont souvent divisées sur le sujet. L’acteur et producteur Ted Danson, qui a notamment produit «Les Experts», «The Good Place», a ainsi donné le montant maximum autorisé par la loi, soit 2 800 dollars, à Elizabeth Warren mais sa collègue et épouse, Mary Steenburgen, a soutenu Biden.

Face à de tels dilemmes, certains choisissent de financer plusieurs candidats, comme George Takei, le célèbre «Monsieur Sulu» de la série originale «Star Trek», qui n’a pas su départager Joe Biden et Pete Buttigieg. D’après Bill Carrick, spécialiste des campagnes pour le parti démocrate basé à Los Angeles, ces soutiens et donations multiples seraient des plus inhabituels en temps normal mais ils sont très répandus dans cette course à la présidentielle 2020. «Hollywood a toujours été une source très importante de financement de campagne pour les candidats à la présidentielle», dit-il à l’AFP. «Cette fois-ci, c’est un peu différent».

Cette situation est en partie liée au grand nombre de candidats potentiels cette année, avec des donateurs qui financent jusqu’à trois d’entre eux simultanément, explique-t-il. «Comme tout le monde, ils sont confus et un peu perdus quand il s’agit de savoir qui sera le meilleur pour battre Trump», estime son collègue Steven Maviglio, stratège démocrate à Sacramento, la capitale de Californie.

Il est bien loin le temps où Hillary Clinton faisait la quasi-unanimité dans les rangs de Hollywood en 2016. Cette année, beaucoup des candidats à l’investiture démocrate ont largement boudé les circuits traditionnels de levée de fonds auprès de l’industrie du divertissement. Certes, le message du sénateur Bernie Sanders, socialiste autoproclamé, a séduit des célébrités comme Susan Sarandon – et l’humoriste Sarah Silverman et le groupe Public Enemy seront à son meeting de Los Angeles dimanche – tandis qu’Elizabeth Warren a acquis le soutien du chanteur John Legend. Mais les deux candidats ont préféré concentrer leurs efforts sur une multitude de petits dons d’anonymes via Internet plutôt que de fréquenter les soirées pleines de dollars, de paillettes et de champagne. Michael Bloomberg, candidat milliardaire qui auto-finance sa campagne pour la Maison-Blanche, a quant à lui surtout cherché à s’assurer le soutien d’élus californiens plutôt que celui des studios. Les cocktails et autres dîners chics ont donc surtout été fréquentés par Joe Biden et Pete Buttigieg. Biden, qui avait déjà noué des contacts à Hollywood quand il était sénateur et vice-président, va participer mercredi à un grand événement organisé par l’ancienne directrice des studios Paramount, Sherry Lansing. Quant au jeune Buttigieg, il a obtenu le soutien public de Sharon Stone, Kevin Costner et Michael J. Fox.

Cette année, la Californie a avancé la date de ses primaires pour pouvoir peser dans le choix du candidat démocrate. Ceux qui briguent l’investiture ont donc davantage cherché à courtiser les électeurs de base plutôt que les millionnaires d’Hollywood. Ce n’est que dans un second temps, à l’approche de l’élection de novembre, que les studios, les stars et leurs milliers de fans et d’affidés redeviendront un enjeu, relève Bill Carrick. Selon lui, les mobiliser ne devrait poser aucun problème, assurant que «la motivation première pour les collectes de fonds à Hollywood, c’est Donald Trump. Il est incroyablement impopulaire ici».

