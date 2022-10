Le règlement du dossier automobile par la voie d’une industrie automobile se confirme de plus en plus. Cette option est, en effet, mise en avant à chaque déclaration émanant des pouvoirs publics. La priorité accordée à cette filière est clairement affichée et a été confirmée, une nouvelle fois, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, à l’Assemblée populaire nationale (APN) où ce dernier répondait aux questions des députés sur la Déclaration de politique générale du Gouvernement.

Par Feriel Nourine

Rappelant que les négociations avec des constructeurs automobiles étaient à « un stade avancé », M. Benabderrahmane a précisé qu’« elles seront finalisées courant novembre », soulignant que ces négociations « sont en bonne voie ».

Ces précisions sont apportées par le chef de l’Exécutif après celles émises, début septembre dernier, par le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, annonçant que les noms des constructeurs automobiles retenus pour activer en Algérie seront connus après la promulgation des textes d’application de la nouvelle loi sur l’investissement. « Des négociations ont été engagées avec de « grands constructeurs automobiles » dont « les noms seront connus après la promulgation, les prochains jours, des textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur l’investissement », avait déclaré à la presse M. Zeghdar, quelques jours avant cette promulgation et la publication des textes au Journal Officiel.

Le nouveau climat d’investissement introduit par ces textes a d’ailleurs été évoqué par le Premier ministre à l’APN, lequel a affirmé que l’orientation vers la construction automobile « s’appuie essentiellement sur l’encouragement des constructeurs automobiles mondiaux à investir dans le pays à la faveur des nouveaux avantages et des incitations contenus dans la nouvelle loi sur l’investissement » à même de « drainer des marques mondiales de renom dans ce domaine ».

En contrepartie des multiples avantages dont profiteront les constructeurs étrangers, le gouvernement veillera à « l’augmentation concrète du taux d’intégration locale dans les véhicules fabriqués en Algérie comme une condition sine qua non aux constructeurs étrangers qui seront tenus d’associer la sous-traitance locale dans l’opération de fabrication », a encore répété l’intervenant, ajoutant que « plusieurs opérateurs internationaux veulent accéder au marché algérien, mais chacun pose ses conditions ».

« Notre seule et unique condition est d’asseoir une industrie automobile en Algérie avec toutes ses conditions, normes et intrants afin de permettre l’établissement d’une sous-traitance industrielle » a insisté le Premier ministre à propos des objectifs visés à travers l’implantation d’une industrie automobile en Algérie.

Concernant l’importation de véhicules neufs, l’Etat ne semble pas encore décidé à relancer cette filière, alors que le marché souffre de pénurie qui dure depuis la fermeture des quelques usines d’assemblage automobiles du pays.

Des opérateurs ayant déposé leurs dossiers depuis au moins deux années attendent leur agrément pour entamer leur activité de concessionnaires. Mais cela ne suffit pas à convaincre le gouvernement, puisque ses membres chargés de mettre fin à l’attente sont en train d’œuvrer pour « des solutions radicales » à cette activité, a fait savoir M. Benabderrahmane, expliquant que cette démarche visait à « prendre en charge les dysfonctionnements enregistrés dans cette filière importante ayant conduit à la saignée des devises sans véritable impact sur le développement de cette filière ».

Il a, dans cet ordre d’idée, rappelé les chiffres « astronomiques » enregistrés en 2012 et 2013 où la facture d’importation de véhicules avait atteint respectivement 7,6 et 7,3 mds USD, en sus de 5,7 mds USD en 2014.

Une situation qui a poussé le gouvernement à « prendre toutes les précautions pour éviter que ce scénario se répète », a-t-il poursuivi.

Il évoquera le nouveau cadre en indiquant qu’il permettra de « traiter une question tout aussi importante, à savoir la protection des droits du consommateur », non sans relever plusieurs dysfonctionnements enregistrés dans le passé qui ont « privé les consommateurs de leurs droits pour ce qui est des délais de livraison, la garantie et le service après-vente ainsi que la disponibilité des pièces de rechange de véhicules d’origine ou celles conformes aux normes internationales en vigueur ».

Nouveau cadre signifie nouveau cahier des charges que les opérateurs en attente d’un agrément se sont engagés à « respecter dans toutes ses dispositions ». Mais ces derniers ne voient toujours rien venir, se contentant de déclarations qui ferment de plus en plus les portes aux importations de véhicules neufs pour plaider en faveur de la seule construction automobile.

Un sujet d’ailleurs évoqué à plusieurs reprises entre les responsables algériens concernés et des ambassadeurs de pays étrangers à Alger, entre européens et asiatiques. Le dossier a été abordé également lors de visites officielles effectuées en Algérie par de hauts responsables étrangers.

En juillet dernier, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a profité de la tenue du Forum économique algéro-italien, en marge de la visite à Alger du Premier ministre italien, Mario Draghi, pour appeler les constructeurs automobiles italiens à investir en Algérie.

Mettant en avant les ambitions de l’Algérie de parvenir à une « véritable industrie » dans le domaine de la construction automobile, M. Benabderrahmane a tracé le chemin à suivre pour y arriver, dont notamment l’augmentation du taux d’intégration, le transfert de technologie et le développement de la manutention. Il a, en ce sens, fait valoir les avantages offerts par le nouveau code de l’investissement aux opérateurs étrangers. n