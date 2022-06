Le Directeur général du développement industriel au ministère de l’Industrie, Ahmed Salem Zaïd, est revenu hier sur la situation du secteur et plus encore sur l’objectif derrière la création de quatre nouvelles «commissions» réunissant les principaux acteurs de filières telles que l’agroalimentaire ou la mécanique. Le responsable, questionné en ce sens sur les ondes de la Radio nationale, fait savoir qu’il s’agit pour le ministère de l’Industrie de «moderniser» la gestion et le travail de plusieurs domaines de production, et, prioritairement, des industries les plus contributrices au produit intérieur brut du pays. L’avenir des différents secteurs de l’industrie étant par ailleurs qualifié de «prometteur».

Ahmed Salem Zaïd, qui a tenu hier un discours pragmatique, notamment sur la manière d’attirer les investisseurs étrangers, a affirmé qu’«il n’y a que le marché qui peut convaincre les opérateurs à investir». Ahmed Salem Zaïd a notamment souligné que l’ambition du ministère est, aujourd’hui, de réorganiser les différentes filières selon une «nouvelle vision», rappelant en ce sens que le ministère a organisé récemment une «conférence pour ancrer le dialogue entre les différents secteurs privés et publics». «Et nous faisons allusion aux secteurs publics, à l’administration et ses structures affiliées, au patronat et aux organisations professionnelles, et du côté privé, il s’agit de l’ensemble des forces productrices». Et dans le détail, il précise que le but de ces «commissions», présidées par le secteur de l’industrie mais aussi par les opérateurs eux-mêmes, est de réunir tous les acteurs d’un secteur défini. «Pour le moment, nous avons créé quatre commissions pour des secteurs importants en termes de valeur pour le produit intérieur brut. Il s’agit de l’industrie agroalimentaire, l’industrie mécanique, l’électroménager et l’industrie électrique mais aussi la fabrication textile et les cuirs (…) Et d’autres commissions de ce type devraient être créées à l’avenir». Une politique qui reste, toutefois, tributaire de la convergence des intérêts des acteurs économiques : «Le premier critère de réussite est que chaque opérateur aille et travaille dans le même sens, et cela s’applique à l’administration, au patronat ou encore aux organisations professionnelles (…) L’objectif doit être unique, il s’agit de promouvoir l’industrie du pays, arriver à l’objectif de 15% du PIB qu’avait évoqué le Président de la République». Quant aux objectifs plus larges du ministère de l’Industrie, Ahmed Salem Zaid affirme qu’«il s’agit de développer l’ensemble des filières, y compris les filières dites secondaires (…), nous y travaillons et nous constatons une amélioration relatives dans certains domaines». Le responsable est, par ailleurs, revenu sur la question de l’investissement dans le domaine de l’agroalimentaire qualifié de «secteur sensible» dans la situation mondiale actuelle. «Nous devons arriver à garantir l’approvisionnement du marché sans dépendance vis-à-vis d’autre pays. Pour cela, la stratégie et de développer l’industrie agroalimentaire par la promotion de l’agriculture et l’industrie de transformation (…) La politique que nous suivons est claire (…) Je rappelle notamment que nous avions permis l’importation de matériel agricole, même rénové (…) Sans production agricole importante, les usines agroalimentaires ne peuvent être viables».

Par ailleurs, abordant le domaine de l’investissement étranger, notamment dans le secteur de l’automobile, Ahmed Salem Zaïd a rappelé hier : «Il n’y a que le marché qui peut convaincre les opérateurs à investir (…) Notre but est d’attirer des opérateurs sérieux. Il a déjà été annoncé que des discussions sont en cours avec certaines marques internationales», avant d’ajouter que les discussions sont axées sur des «engagements en vue de transferts de technologies».

