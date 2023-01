Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a présidé dimanche à Alger, une réunion consacrée à l’examen des mécanismes nécessaires à la relance de l’activité de l’usine Tuberie gaz de Tébessa (TGT) et de l’usine de transformation de verre Sovest à Tébessa, a indiqué un communiqué du ministère. Ont pris part à cette réunion, qui s’est déroulée au siège du ministère, le PDG de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), ainsi que des responsables du Groupe des Industries métallurgiques et sidérurgiques-Algérie (IMETAL), du Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) et l’Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial), ajoute le communiqué. Cette réunion vise à examiner des mécanismes d’accélération du processus de relance des deux usines TGT et Sovest, qui étaient des filiales de chacun des groupes Imetal et ACS, respectivement, avant que leur propriété ne soit transférée à la BEA, précise le même communiqué. Lors de cette rencontre, M. Zaghdar a donné des instructions pour préparer un dossier de relance de l’activité de ces deux entreprises et de les réintégrer dans les portefeuilles des deux Groupes publics afin de les soumettre au Conseil des participations de l’Etat dans les meilleurs délais. Lors de sa visite dans la wilaya de Tébessa, la semaine dernière, le ministre a inspecté la TGT qui produisait des tubes en acier et accessoires d’attache, dont la production est suspendue depuis 1999, ainsi que la société Sovest, créé en 1995 sans pouvoir entrer en service, a rappelé le communiqué. A cet égard, le ministre a souligné «la nécessité de relancer ces deux entreprises en raison de leur importance économique aux niveaux local et national», selon la même source. (APS)

Articles similaires