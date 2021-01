Les autorités indonésiennes craignent une probable chute en mer de Java d’un Boeing 737-500 transportant 62 personnes de la compagnie Sriwijawa Air, qui a disparu des radars quelques minutes après son décollage de la capitale Jakarta samedi. «Un appareil de Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak», sur la partie indonésienne de l’île de Bornéo, «a perdu le contact» avec les contrôleurs aériens peu après 14H40 heure locale (07H40 GMT), a annoncé le porte-parole du ministère des Transports Adita Irawati cité par des médias. «Nous déployons nos équipes et nos bateaux sur le site probable où (l’avion) est tombé», a déclaré à des journalistes Bambang Suryo Aji, un responsable des services de secours. Le lieu de l’accident présumé du Boeing se situe près d’îles touristiques, juste au large de Jakarta. Cinquante passagers et les 12 membres de l’équipage se trouvaient à son bord, a précisé devant la presse le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi. «J’ai quatre membres de ma famille dans l’avion – ma femme et mes trois enfants -», a raconté Yaman Zai qui les attendait à l’aéroport de Pontianak. L’appareil parti de l’aéroport international de Jakarta Soekarno-Hata met normalement 90 minutes pour y arriver, mais il a disparu des radars très peu de temps après le décollage au-dessus la mer de Java.

Articles similaires