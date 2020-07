La compagnie aérienne indonésienne Lion Air, durement affectée comme le reste du secteur par la pandémie de Covid-19, va supprimer 2.600 emplois en son sein, a-t-elle annoncé lundi. «Lion Air est dans une période difficile et pleine de défis, en raison des effets du Covid-19», a affirmé Danang Mandala Prihantoro, un porte-parole du premier transporteur d’Asie du Sud-Est. Les suppressions de poste, qui portent sur quelque 9% des 29.000 employés de Lion Air, doivent permettre de «maintenir la continuité de l’activité, rationaliser les opérations, réduire les dépenses et restructurer l’organisation». Après les récentes diminutions de salaire des cadres de la compagnie, ce sont cette fois les travailleurs précaires qui sont principalement visés par la mesure. Lion Air n’exploite à l’heure actuelle que 10 à 15% de ses 1.400 à 1.600 vols quotidiens. Selon l’Association internationale du transport aérien, le secteur aérien indonésien va enregistrer cette année un recul de 49% du nombre de passagers transportés. Son chiffre d’affaires devrait plonger de 8,2 milliards de dollars (7,2 mds EUR). Lion Air n’est pas le seul transporteur de premier plan plongé dans la crise par la pandémie: Air France s’apprête à licencier 7.580 employés, Lufthansa 22.000 et IAG jusqu’à 12.000 au sein de British Airways.

