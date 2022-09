Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Benbahmed, a reconnu l’indisponibilité de certains médicaments, expliquant que plusieurs sont réellement en manque alors que d’autres, importés, ne se retrouvent pas sur le marché. C’est, en tout cas, le constat qui a été fait durant cette période d’été, a-t-il dit, et où une certaine nonchalance a été observée dans la distribution.

PAR INES DALI

Il a étayé ses propos en faisant savoir qu’il y a un suivi rigoureux en la matière avec des statistiques qui démontrent «exactement» de quelle quantité de tel produit on dispose à tel moment, depuis la fabrication ou l’importation. «Il y a les stocks hebdomadaires et l’ensemble des programmes de production sur la plateforme numérique», a-t-il ajouté, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, indiquant que le ministère dispose également de programmes prévisionnels.

Pour ce qui est de l’indisponibilité de certains médicaments, il a affirmé que «nous n’avons que 32 produits dits essentiels qui posent problème et c’est dû à des facteurs exogènes, dont la matière première». Il a affirmé que pour ces produits, «il y a toujours des problématiques récurrentes et on se bat pour les résoudre».

Le ministre n’a pas donné le chiffre global des médicaments qui manquent sur le marché, mais il a fait un comparatif avec des pays européens développés, indiquant que «selon l’Agence française du médicament, il y a 500 produits pharmaceutiques qui manquent en France, 200 en Belgique et 300 en Suisse, alors qu’en Algérie il n’y a que 31 médicaments essentiels qui manquent». «La tension qui existe sur les médicaments n’est pas propre à l’Algérie», a-t-il ajouté, notant que «c’est un combat pour tous les pays du monde, j’en ai parlé avec des collègues européens lorsqu’ils sont venus la semaine dernière».

M. Benbahmed affirme ne pas nier qu’il y a des perturbations, mais ces dernières «sont mineures par rapport à d’autres pays» et sont «traitées au fur et à mesure». Relevant que «les produits manquant ne sont pas toujours les mêmes et à chaque fois il y a correction à travers l’instrument de veille stratégique et l’instrument informatique que nous développons de plus en plus». Il a annoncé que de nouvelles propositions réglementaires seront soumises par son département ministériel dans le cadre de la prochaine loi de finances. Parmi ces propositions, a-t-il dit, «il y a l’instauration d’amendes pour les opérateurs qui ne respectent pas leur programme d’importation ou de production».



La production nationale équivaut à un milliard de dollars

Commentant la baisse de la facture d’importation de médicaments, il a affirmé que c’est le résultat des efforts déployés dans l’industrie pharmaceutique, car «nous avons augmenté la production». Il estime que l’Algérie a dépassé le plafond des objectifs d’autonomie fixés initialement à 70%. «Objectivement parlant, on a très largement dépassé ce plafond. Pour la pharmacie, nous produisons 80% de la nomenclature nationale», a-t-il affirmé. «On doit être fiers puisqu’on fabrique des produits d’oncologie, l’insuline, toutes les molécules à forte valeur ajoutée et cette production équivaut à plus d’un milliard de dollars», a résumé le ministre de l’Industrie pharmaceutique. Ce qui a boosté, dit-il, le chiffre d’affaires de Saidal qui augmentera de 50% en 2022. Et d’ajouter qu’au regard des résultats des entreprises en activité, les chiffres d’affaires ont augmenté de 30% à 50%, parfois même plus.

Défendant son secteur, il a rappelé que les réformes ont débuté il y a deux ans «et deux ans, c’est très court». «Nous avons fait énormément d’efforts, nous sommes restés mobilisés et on se bat tous les jours», a souligné Lotfi Benbahmed notant qu’il y a «48 nouvelles unités de production, et c’est ce qui a fait baisser la facture d’importation». Pour la pharmacie, l’Algérie produit aujourd’hui 87% de la nomenclature nationale. Actuellement, il n’y a que 205 produits qui sont strictement importés», a-t-il dit lundi au micro de la Radio algérienne.

L’Algérie compte encore réduire la facture d’importation de moitié d’ici à fin 2023 en misant sur la production nationale, notamment de l’insuline et des produits d’oncologie, entre autres. Sur un autre chapitre, il a pointé «les lobbies du médicament» qui continuent à semer le doute quant à la qualité des produits fabriqués localement. Pour lui, ces parties ont perdu des intérêts qui se traduisent par de grands montants, et pas seulement en Algérie. «Ceux qui ont essuyé de grandes pertes financières continuent de faire dans la désinformation car il faut comprendre que les milliards de dollars que nous avons économisés grâce à la production locale nationale sont des milliards qu’ils ont perdu», a-t-il commenté.

Devant l’insistance des questions quant au volet qualité, il a énoncé «les bonnes pratiques de fabrication, les dossiers d’enregistrement qui passent par des experts et les produits utilisés par les professeurs qui connaissent la pathologie et savent si le produit est de qualité ou non», ainsi que plusieurs autres mesures qui aboutissent au fait que le médicament fabriqué localement est «aux bons dosages et aux normes». Il a insisté qu’il n’y a «aucune concession sur la qualité», faisant savoir que des unités ont été fermées par précaution car «la qualité, la traçabilité ou le laboratoire de contrôle n’était pas aux normes». Mais là où le bât blesse, a regretté le ministre, c’est de voir qu’il y a des gens qui achètent leurs médicaments à l’étranger alors qu’ils sont fabriqués en Algérie.