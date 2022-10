Avec des réserves de réserves de changes à 54,6 milliards de dollars, les indicateurs financiers du pays reprennent de la couleur et témoignent de la résilience économique du pays. L’anti-choc algérien dépend en grande partie de l’embellie du marché des hydrocarbures conséquente de la guerre en Ukraine : un facteur exogène susceptible d’évoluer vers des scénarios qui recommandent la prudence aux manettes…

PAR INES DALI

L’Algérie devrait clôturer l’année 2022 avec des réserves de change en hausse à 54,6 milliards de dollars, contre 44 milliards à fin 2021, soit l’équivalent de 14,3 mois d’importations de biens et de services hors facteurs de production.

Ce montant serait appelé à augmenter l’année prochaine pour atteindre 59,7 milliards de dollars à la fin 2023, soit 16,3 mois d’importations, selon le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, qui a donné ces chiffres lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2023 devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Commentant le montant des réserves de change, et bien que celui-ci soit bien apprécié par l’économiste Mohamed Achir, il n’en demeure pas moins qu’il recommande la «prudence». «C’est la première fois que les réserves de change enregistrent une augmentation ascendante depuis le choc pétrolier de 2014, année à partir de laquelle elles ont connu une allure baissière très importante», a-t-il déclaré. Les réserves de change qui avaient atteint 194 milliards de dollars à fin 2013 ont fortement chuté à fin 2020 pour s’établir à 42 milliards de dollars. «Nous avons dépensé 148 milliards de dollars en sept ans, et maintenant nous enregistrons une hausse de 10 milliards par rapport à l’année dernière, ce qui n’est déjà pas mal. On reprend, donc, avec la tendance haussière, mais il faut rester prudent», a-t-il averti. La prudence recommandée par l’économiste trouve son argumentaire dans le fait que l’augmentation du niveau des réserves de change est due à une conjugaison de facteurs dont le premier est exogène. «Cette hausse est due notamment à l’augmentation des recettes pétrolières du pays car le prix moyen du baril de pétrole au début de l’année 2022 était autour de 105 dollars». C’est un avis partagé par un autre économiste, Farid Bourenani. Pour lui également, cette hausse est «le fruit de deux éléments convergents, le premier étant un élément exogène : à savoir le conflit russo-ukrainien qui a entraîné une hausse des prix du pétrole et du gaz, et le second est la contraction des importations».

Tout en notant la fausse des recettes d’hydrocarbures, M. Achir note également les exportations hors hydrocarbures qui sont prévues à 7 milliards de dollars à fin 2022, avec une réalisation de 5 milliards à fin septembre. «C’est ce qui a donné une position financière extérieure très à l’aise pour l’Algérie, notamment le retour à l’accumulation des réserves de change», a-t-il dit.

L’autre facteur ayant contribué à faire augmenter les réserves de change et qui n’est pas des moindre, selon l’économiste, «c’est la maîtrise des importations».



Résilience de l’économie algérienne

«Nous allons importer pour un peu plus de 38 milliards de dollars, contre 35,5 milliards en 2021. Il n’y a pas eu de flambée. Il y a donc une maîtrise de nos importations malgré les prix de certains produits, à l’instar des céréales et autres produits industriels ainsi que certains services comme les transports, la logistique, etc.», a précisé M. Achir, tout en soulignant que tous les facteurs cités constituent une «résilience de l’économie algérienne», dans le sens où il y a «l’équilibre des comptes extérieurs mais aussi un solde positif des comptes extérieurs». Ceci ne veut nullement dire qu’il faille faire montre de satisfecit, mais il faut «rester prudent», selon l’économiste, car «nous sommes dans une phase où les chocs se produisent d’une manière récurrente : du choc de la Covid à celui de la crise russo-ukrainienne et autres tensions internationales avec un choc inflationniste important aussi», a-t-il rappelé, non sans insister que «ce sont des variables très incertaines de l’économie mondiale. Et dans un tel contexte, il faut rester prudent».

En parlant des importations de biens et services, Farid Bourenani a tenu à noter qu’il y a eu «une contraction en la matière, soit en différant les importations, soit en les rationalisant», citant le cas de l’importation des véhicules, de la poudre de lait, entre autres produits dont la perturbation des approvisionnements «crée des désagréments sur le marché et parfois des pénuries». Pour les exportations hors hydrocarbures, il a tenu à signaler que «des produits comme le clinker et le rond à béton se placent mieux sur les marchés internationaux, car ce sont des matériaux très énergivores, et le coût de l’énergie est élevé dans les pays importateurs qui préfèrent, alors, les importer que de les produire chez eux». Une autre raison qui incite à la prudence et pour que les réserves de change soient utilisées à bon escient.



Balance des paiements et balance commerciale excédentaires

Pour l’heure, l’Algérie a renoué avec les excédents financiers et il va falloir préserver la tendance haussière des indicateurs économiques. La balance des paiements devrait enregistrer un excédent de 11,3 milliards de dollars (6,3% du PIB) à fin 2022, soit un niveau qui n’a pas état atteint depuis le choc pétrolier de 2014, a affirmé le ministre des Finances, lundi, devant la commission des finances et du budget de la Chambre basse du Parlement.

La balance commerciale, quant à elle, devrait enregistrer un excédent de 17,7 milliards de dollars à la fin de l’année en cours, contre 1,1 milliard de dollars l’année dernière, ce qui reflète «une hausse importante des exportations en hydrocarbures dans le contexte de la flambée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux et la hausse des exportations algériennes hors hydrocarbures qui passeront de 4,5 à 7 milliards de dollars à la fin de l’année 2022», a indiqué M. Kassali.

S’agissant des exportations globales d’ici à fin 2022, elles devraient se situer à 56,5 milliards de dollars contre 38,6 milliards de dollars en 2021. Les importations, elles, sont prévues à 38,7 milliards de dollars pour la même échéance.

Par ailleurs, les recettes du budget atteindront en fin d’année, selon les prévisions annoncées par le ministre, 7.517,9 milliards de dinars, soit une augmentation de 27,1% par rapport à l’année 2021, résultat de la hausse de la fiscalité pétrolière de 1.284,9 milliards de dinars (+66,7%), et des recettes fiscales de 222,8 milliards de dinars (+8,1%). Les dépenses devraient augmenter à 11.610,2 milliards de dinars (estimations de la Loi de finances complémentaire), soit une hausse de 56,1% comparé à 2021. Le niveau des recettes et des dépenses de l’année en cours devrait engendrer un déficit budgétaire de 4.092,3 milliards de dinars (-15,9% du produit intérieur brut (PIB), selon la même source citée par l’APS.

Il est également attendu que la fiscalité pétrolière recouvrée à fin 2022 augmente à 2.353,8 milliards de dinars en comparaison avec l’année 2021, résultat de la hausse du prix du baril du Sahara Blend algérien, passé de 72,3 dollars le baril en 2021 à 95 dollars le baril à fin 2022. Dans son intervention, le ministre des Finances a affirmé que l’année 2022 s’est démarquée à travers nombre de mesures visant le soutien à l’investissement public et privé, en sus du renforcement du pouvoir d’achat. Selon le PLF 2023, les recettes des exportations devraient atteindre 46,3 milliards de dollars, contre 44,4 milliards de dollars dans les prévisions de la LFC 2022. Ces recettes devraient enregistrer une légère hausse à 46,4 milliards de dollars en 2024 et à 45,8 milliards de dollars en 2025, selon le ministre.