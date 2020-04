Les indemnisations des sinistres déclarés aux assurances ont augmenté de 10% en 2019 par rapport à 2018 au moment où le montant de ces sinistres progressait de plus de 20%, selon le bilan annuel du Conseil National des Assurances (CNA). Le total des indemnisations s’établit à 73,2 milliards de dinars à fin 2019, progressant ainsi de 10,1% comparativement à 2018. Les sinistres déclarés ont totalisé à la fin 2019 un montant de 82 milliards de dinars contre 67,9 milliards en 2018, soit une évolution de 20,7%. «Du fait de la forte augmentation des sinistres déclarés et en dépit de la progression des indemnisations, les stocks des sinistres augmentent d’une moindre cadence, avec un taux de 3,4% par rapport à la fin 2018, à 80 milliards de dinar», fait observer le CNA.

Le taux de règlement des sinistres a ainsi atteint 45,1% en 2019, en baisse de 12% par rapport à 2018. Le taux de règlement des sociétés d’assurances de dommages a été de 42,4%, en régression de 13,5% comparativement à 2018. En revanche, le taux de règlement observé en «assurances de personnes» a progressé de 11,3%, atteignant 89,8%. Pour les assurances de dommages, les sinistres déclarés affichent une augmentation de 20,5%, avec un montant de 77,5 milliards de dinars. Cette hausse est tirée par les branches «automobile» et «crédit», avec des taux d’évolutions respectifs de 16,8% et 250,5%. La branche «transport» marque, quant à elle, une régression de 34,8%. Les indemnisations versées par les sociétés d’assurances de dommages ont atteint un montant de 68,7 mds de DA, soit une hausse de 8,7% par rapport à l’exercice antérieur. La part des règlements des dossiers sinistres «automobile» demeure prépondérante avec un taux de 68,9% pour un montant de 47,4 milliards de dinars, en évolution de 3,7% par rapport à 2018.

Articles similaires