Amnesty International a annoncé mardi suspendre ses activités en Inde après le gel de ses comptes bancaires dans le cadre de ce que l’ONG qualifie de «chasse aux sorcières» visant les groupes de défense des droits de l’homme. Les critiques du gouvernement dans la société civile et les médias se plaignent régulièrement d’être harcelés par l’administration du Premier ministre nationaliste indien Narendra Modi, ce qu’elle nie. Amnesty explique avoir appris en septembre que ses comptes bancaires indiens avaient été gelés, l’obligeant à se séparer d’employés et mettre en pause ses campagnes comme son travail de recherche. «C’est le dernier développement en date d’une incessante chasse aux sorcières du gouvernement indien à l’encontre des organisations de défense des droits de l’homme sur la base d’accusations infondées», selon un communiqué de l’ONG. Pour Amnesty, cela n’est «pas un accident» après sa publication de rapports comportant des accusations de «graves violations des droits de l’homme» par la police lors des émeutes confessionnelles à New Delhi en février ou par les forces de sécurité au Cachemire indien. «Traiter les organisations de défense des droits de l’homme comme des entreprises criminelles, et des individus exprimant leur désaccord comme des criminels, sans aucune preuve crédible constitue une tentative délibérée (…) d’entretenir un climat de peur et d’éliminer les voix critiques en Inde», estime Avinash Kumar, directeur d’Amnesty en Inde. Le gouvernement, lui, a accusé mardi Amnesty de «pratiques illégales» comprenant le transfert de «sommes importantes» d’Amnesty en Grande-Bretagne vers l’Inde, déjà un sujet de frictions avec le précédent gouvernement. «Cette approche purement légale et bipartite envers Amnesty, sous différents gouvernements, montre clairement que la faute est entièrement imputable aux mécanismes douteux adoptés par Amnesty pour s’assurer de fonds pour ses activités», selon le gouvernement.



«Communiqués pimpants»

«Tous les communiqués pimpants sur le travail humanitaire et le parler-vrai envers le pouvoir ne sont rien d’autre qu’une ruse pour détourner l’attention de leurs activités qui contrevenaient clairement aux lois indiennes en vigueur», a-t-il poursuivi. L’opposition indienne a critiqué le gouvernement. «La stature de l’Inde comme démocratie libérale dotée d’institutions libres, y compris les médias et les organisations de la société civile, a compté pour beaucoup dans son pouvoir d’influence sur le monde», a tweeté le dirigeant du Congrès, Shashi Tharoor. «Des initiatives comme celles-ci nuisent à notre réputation comme démocratie et dénaturent notre +soft power+». Selon David Griffiths au siège d’Amnesty à Londres, l’ONG entend utiliser les moyens légaux pour contester la décision indienne. «Nous n’avons rien à cacher. Nous invitons le gouvernement à nous montrer les preuves et nous soumettre les accusations qui pèsent contre nous afin que nous puissions nous défendre devant un tribunal», a dit M. Griffiths à l’AFP. Des critiques estiment qu’à l’instar de la Russie de Vladimir Poutine ou de la Hongrie de Viktor Orban, le gouvernement indien de M. Modi fait pression sur les groupes de défense des droits de l’homme en surveillant leurs comptes et restreignant les financements étrangers. En 2015, l’année suivant l’arrivée au pouvoir de M. Modi, il avait gelé les comptes bancaires de la branche indienne de Greenpeace. En 2018, la police financière a fait une descente dans le bureau d’Amnesty à Bangalore (Sud) et laissé fuir des documents dans certains médias, selon l’ONG. Cette année, le ministère chargé des impôts a envoyé des «lettres d’investigation» à plus de 30 petits donateurs réguliers, ajoute Amnesty. Le Parlement a durci la semaine dernière la réglementation des financements étrangers limitant, selon les critiques, l’accès des petites organisations à ces fonds et imposant des contraintes bureaucratiques onéreuses.

Des journalistes critiques se plaignent également d’un harcèlement croissant tant sur les réseaux sociaux, où le parti de M. Modi est très présent, que dans le monde réel. <

Articles similaires