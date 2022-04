Les choses semblent s’accélérer jour après jour au niveau du Parlement dans ses deux chambres. Les groupes parlementaires, à l’APN et au Sénat, tentent en effet d’organiser leur riposte pour éviter le scénario de la levée de l’immunité parlementaire, engagée contre des sénateurs, alors que des députés risquent de quitter prématurément l’Hémicycle en raison d’incompatibilité avec le mandat parlementaire.

PAR NAZIM B.

Une soixantaine de députés seraient concernés par cette situation qui agite, depuis plusieurs semaines, des députés inquiets sur leur sort. Les groupes parlementaires s’activent, en effet, selon des indiscrétions, à l’effet de tenir «une réunion d’urgence» juste après les fêtes de l’Aïd, afin d’ouvrir le débat sur les questions de l’impunité, les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ainsi que les modifications attendues dans la loi organique et le règlement intérieur régissant l’institution parlementaire.

Les chefs des groupes parlementaires à l’Assemblée populaire nationale comptent ainsi évoquer le sujet avec le président de la Chambre basse du Parlement en vue de trouver une solution au problème d’incompatibilité de députés avec leur mandat parlementaire qui s’est invité dans les couloirs des chambres basse et haute du Parlement quelques mois seulement après l’achèvement de l’opération de renouvellement des Assemblées. «Il s’agira de voir la suite qui a été donnée par Brahim Boughali à la requête qui lui a été remise, mercredi dernier, et dans laquelle il a été fait une lecture autre que celle faite de l’article 118 de la Constitution du 1er novembre 2020, qui stipule qu’un parlementaire se doit de se consacrer entièrement à l’exercice de son mandat», a expliqué un député du MSP.

Ce branle-bas de combat que mènent les parlementaires fait suite à la décision du ministère de la Justice d’introduire des demandes de levée de l’immunité parlementaire à l’encontre de parlementaires, une mesure devenue effective puisque des notifications ont atterri sur les bureaux des deux institutions parlementaires. Au niveau de l’APN, les élus concernés par le cumul de fonctions réclament un prolongement du délai afin de trouver une solution à leur problème. D’où l’animation qui marque, ces derniers jours, les groupes parlementaires qui tentent de régler ce casse-tête de l’incompatibilité avec le mandat parlementaire. La Constitution stipule, à ce sujet, que le mandat de député et de membre du Conseil de la nation est national et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions et que le député ou le membre du Conseil de la nation doit se consacrer pleinement à l’exercice de son mandat. En ce qui concerne le député Mohamed Bekhadra, élu de la communauté algérienne à l’étranger sous la bannière du Front national algérien (FNA) et qui a servi dans la légion étrangère de l’armée française en tant qu’infirmier, a été empêché par l’administration de l’APN d’accéder à l’intérieur de la bâtisse. Ce à quoi il a répondu en déclarant qu’il tient à son immunité et qu’il était «victime d’un complot et d’un règlement de comptes». «En France, je me bats tous les jours contre les harkis et ceux qui ternissent l’image de mon pays. Aujourd’hui, j’ai le soutien de mes pairs à l’Assemblée», s’est-il défendu.

A souligner que la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’APN a informé les députés concernés de régler leur situation dans un délai de 20 jours. Affaire à suivre… n