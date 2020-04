La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a indiqué dans un communiqué que ses équipes sont à pied œuvre pour rétablir la distribution de l’eau potable dans les communes de Bouzaréah, Kouba et Birkhadem impactées par un incident survenu mercredi sur une station principale de production. « Les équipes de SEAAL ont été mobilisées et sont actuellement à pied d’œuvre en vue de rétablir la situation. Les travaux en question, localisés au niveau de la commune de Gué de Constantine, engendreront des perturbations en eau potable qui impacteront les parties hautes des communes de Bouzaréah, Kouba et Birkhadem« , a précisé la même source. L’incident est survenu mercredi sur une station principale de production alimentant les réservoirs principaux qui desservent les communes de Bouzaréah, Kouba et Birkhadem, a ajouté la SEAAL. Pour limiter les désagréments suite à ces travaux et répondre aux besoins des usages prioritaires, notamment les établissements publics et hospitaliers, un dispositif de citernage a été déployé, a fait savoir le communiqué. Tout en rassurant que le rétablissement de la situation se fera progressivement durant la nuit du mercredi à jeudi, la SEAAL a mis à la disposition des ses abonnés le numéro de son centre d’appel téléphonique CATO le 1594, fonctionnel 24h/24 07j/07 pour tout renseignement nécessaire.

