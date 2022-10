Lors de la victoire du Stade Brestois ce dimanche sur la pelouse de Clermont (3-1), un incident a eu lieu. Excédé, Islam Slimani a dévoilé après la rencontre avoir été insulté de « sale blédard » par Johan Gastien le milieu de Clermont. Ce dernier a d’ailleurs eu le soutien de son club dans un communiqué où il a expliqué son point de vue : «je me sens profondément atteint dans mon intégrité d’homme après de telles accusations. Cela ne correspond aucunement à mes valeurs et à mon éducation. Je n’ai jamais été une personne raciste et je condamne fermement toutes personnes qui pourraient être auteurs de tels propos.» Hier, c’était au tour de Brest de réagir avec un communiqué pour prendre la défense de son attaquant algérien Islam Slimani : «le Stade Brestois apporte tout son soutien à son joueur Islam Slimani, qui lui a rapporté avoir été victime d’insultes racistes pendant la rencontre face à Clermont lors de la 12ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Le club condamne depuis toujours toutes les formes de discrimination ou de racisme et ne saurait accepter de tels dérapages. Le Stade Brestois se met dorénavant à la disposition des instances et demande à la Commission de Discipline de faire la lumière sur ces faits.»

