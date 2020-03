Pas moins de 36.559 palmiers ont été détruits dans les 4.123 incendies déclarés ces dix dernières années dans les palmeraies de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile (PC). Les sinistres, relevés à travers les différentes communes phœnicicoles de la wilaya, ont été imputés à divers facteurs, notamment des actes volontaires, les grandes chaleurs, le non-respect par des phoeniciculteurs des règles de sécurité et de prévention contre les feux de palmeraies, a expliqué le directeur de la PC, le colonel Azzeddine Benkaddour. La richesse phœnicicole subit annuellement d’importants dégâts, a-t-il ajouté, poursuivant à titre d’exemple que l’année dernière, 3.988 palmiers ont été détruits dans 426 incendies. Les statistiques fournies par la Protection civile relèvent que les incendies de palmeraies dans cette wilaya ont connu ces dernières années un léger recul en termes de dégradation du patrimoine phœnicicole par rapport à la période limitée entre 2008 et 2010, à la faveur du renforcement des services de la protection civile en équipements et matériels conséquents, l’intensification des campagnes de sensibilisation contre les feux, la contribution des agriculteurs et citoyens dans la mise en œuvre des mesures préventives contre les incendies.

La baisse enregistrée en terme d’incendies constitue également le fruit des programmes et des mesures préventives menées en coordination avec les différentes communes de la wilaya, des services des directions concernées, dont la Conservation des forêts (CF), des Ressources en eaux (DRE) et des Services agricoles (DSA), portant notamment sur l’ouverture de pistes agricoles à l’intérieur des palmeraies pour faciliter l’accès des engins de lutte contre les feux, a expliqué le responsable.

