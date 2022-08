Après un week-end cauchemardesque dans plusieurs villes de l’est du pays, trente-et-un incendies ont été éteints par les services de la Protection civile au cours des dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas, a indiqué, hier, la Protection civile dans un bilan.

Par Sihem Bounabi

Ces incendies de forêt et de récoltes dans les wilayas de Chlef, Batna, Blida, El Tarf, Bejaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma, Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdès, Bordj Bou-Arréridj ont causé des pertes estimées à un hectare de forêt, 3 hectares de maquis, 16 hectares de broussailles, 318 bottes de foin, 468 arbres fruitiers et 13 palmiers.

Concernant la situation des incendies de forêt, arrêtée hier à 10H, les unités de la Protection civile sur les lieux continuent de procéder à l’extinction et la maîtrise de deux incendies de forêt déclarés au niveau des wilayas d’El Tarf et Skikda.

Pourtant, la plupart des incendies ayant fait 38 morts dans l’est de l’Algérie avaient été maîtrisés vendredi dernier. Mais, face à de nouveaux départs de feu, des habitants ont été évacués, notamment dans la région d’El Tarf, avec au total plus de 1 000 familles depuis mercredi dernier des zones ravagés par le feu.

Même si ces familles sont en sécurité loin des flammes, les éléments de la Protection civile continuent sans répit à braver le danger pour maîtriser les flammes dont les images diffusées par les médias continuent d’émouvoir les Algériens. En plus des images relayées par les chaînes de télévision privées et étatiques, comme chaque catastrophe qui touche le pays à l’ère des réseau sociaux, les images apocalyptiques des familles et de personnes prises au piège traduisent l’ampleur de la détresse des sinistrés.

Mais d’autres images porteuses de compassion circulent également pour rendre hommage aux sacrifices des pompiers luttant sans relâche contre la fureur dévastatrice des flammes avec des moyens qui peuvent paraître dérisoires face à ces murs de feu de plusieurs mètres de haut. Les images témoignent aussi des efforts surhumains déployés de corps affalés d’épuisement sur le sol, le visage couvert de suie après des heures au plus près de la fournaise. Mais au-delà des flammes et du désespoir, chaque catastrophe est marquée par une lueur d’espoir. Cette année, les incendies dans l’Est algérien seront marquées par l’image du pompier, évacuant dans ses bras un petit enfant en détresse, qui a recueilli toutes les marques de gratitudes de la part de la toile.

Vibrant hommage au combattant du feu

Ainsi une mention de révérence au corps des pompiers et des sauveteurs bénévoles était partout lisible sur les réseaux sociaux rendant ainsi hommage à ceux qui risquent leur propre vie pour sauver celle des autres, qu’ils soient bénévoles ou pompiers.

Un hommage qui a également été exprimé par le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlaf, qui a tenu à déclarer en direct à la Télévision nationale : « Je tiens à saluer et à rendre hommage à tous les citoyens et les citoyennes pour tout ce qu’ils nous apportent comme soutien et moyens dans le cadre de la lutte contre les incendies.» Il ajoute avec beaucoup d’émotion qu’« à chaque catastrophe que le pays a subie, les Algériennes et les Algériens étaient aux côtés des groupes d’intervention. Je tiens à rendre hommage et à m’incliner devant le courage et la bravoure de notre peuple ». Il a toutefois lancé un appel aux citoyens pour « ne pas intervenir et prendre des risques avant l’arrivée des éléments de la Protection civile ».

Le Directeur général de la Protection civile a également rendu un hommage à tous les éléments de la Protection civile, saluant les efforts déployés par ce corps et leur dévouement pour protéger les biens et les personnes en faisant face au danger et aux catastrophes, en déclarant solennellement : « Vos sacrifices sont source de fierté et d’estime pour notre peuple et notre nation.»

Lors de son intervention à la Télévision nationale, le colonel Boualem Boughlaf est également revenu sur la stratégie du plan national anti-incendie, en affirmant que la Direction générale de la Protection civile a mobilisé depuis le 1er juin passé l’ensemble du dispositif de lutte anti-incendie, à savoir des unités d’intervention, des colonnes mobiles et des hélicoptères de l’unité aérienne pour éteindre les incendies. Il précise à ce sujet que dans le cadre de ce plan, opérationnel du 1er juin au 31 octobre, tous les moyens humains et matériels sont mobilisés et en alerte. Il a dans ce sillage affirmé que 19 000 membres de la Protection civile sont mobilisés, 2 000 camions incendie donc 65 unités mobiles sont également prêtes à réagir à tout moment. Il a précisé que la protection des massifs forestiers à travers le territoire national a 551 unités d’intervention de la Protection civile, soit plus de 15 000 éléments mobilisés en plus du soutien de six hélicoptères de la Protection civile mobilisés 24H/24.

Il a également tenu à souligner l’important soutien de l’ANP ainsi que des gardes forestiers qui sont d’un apport crucial dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt.

Durant le week-end infernal qu’a connu l’Algérie, les éléments de la Protection civile ont dû faire face à 118 foyers d’incendie ayant ravagé des forêts, des broussailles et du maquis dans 21 wilayas.

Des moyens humains et matériels de 1 700 agents de la Protection civile et 280 camions anti-incendie ont été dépêchés à El Tarf, mais aussi à Jijel, Bejaïa, Skikda, Sétif, Souk Ahras, Guelma et Tipasa.

De son côté, le commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) a également mobilisé des hélicoptères relevant des forces aériennes en vue de participer aux opérations d’extinction des feux déclarés dans les wilayas relevant du territoire de compétence de la 5e Région militaire (RM) notamment dans certaines régions inaccessibles en raison de leur nature géographique.

Malgré toute cette mobilisation, face au lourd bilan humain et matériel, des experts ont pointé du doigt des lacunes dans le dispositif anti-incendie dont le manque d’avions bombardiers d’eau et des forêts mal entretenues.

Avec l’annonce d’une hausse des températures dès aujourd’hui, qui connaîtra un pic jeudi prochain dans les régions de l’Ouest et du Centre pouvant atteindre une hausse record entre 40 et 47 degrés Celsius et un air chaud qui se déplacera ensuite vers les régions de l’Est, à partir de samedi, les pompiers seront de nouveau en alerte pour faire face à tout nouveau départ de feu. Il est bon de rappeler le numéro 1070 pour alerter de tout départ de feu ou comportement suspect pouvant causer des incendies afin d’éviter une nouvelle catastrophe. n