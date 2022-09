Moins de vingt jours depuis les incendies qui se sont déclarés à l’Est du pays et qui ont fait pas moins de 44 morts et plusieurs blessés ainsi que des pertes énormes du patrimoine forestier, l’opération d’indemnisation des agriculteurs a débuté le 1er septembre.

PAR NAZIM B.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a confirmé, dans un communiqué, l’entame de cette opération au début du mois en cours, affirmant avoir «mobilisé tous les moyens matériels et humains à travers les institutions sous tutelle, pour une indemnisation effective et graduelle».

«Conformément aux instructions du président de la République, données lors du Conseil des ministres du 28 août 2022, portant lancement de l’opération d’indemnisation des sinistrés des feux de forêt ayant touché récemment certaines wilayas du pays, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a entamé, le 1er septembre 2022, l’opération d’indemnisation des éleveurs et agriculteurs sinistrés», a précisé la même source.

Le département de l’Agriculture a relevé, dans ce sens, que l’Algérienne des viandes rouges (Alviar) a mobilisé des têtes de bétail, camelins et ovins dans une première étape, au niveau de fermes pilotes alors que le groupe de génie rural (GGR) a lancé, de son côté, une opération de réalisation de tranchées pare-feu et de reconstruction des espaces et infrastructures de production agricole, écuries, poulaillers…, outre l’assainissement des surfaces forestières endommagées, selon la même source. Par ailleurs, une opération de reboisement sera également lancée à partir du 15 octobre 2022, a affirmé le ministère de l’Agriculture.

Une caravane de 17 camions chargés d’aliments de bétail s’est ébranlée samedi à destination d’El-Tarf au profit des bénéficiaires d’indemnisation en nature de bétail, a-t-il indiqué. Une autre se rendra, dimanche, à Souk-Ahras, a rappelé le ministère, qui précise que le lancement de cette opération a été supervisé par les cadres du Groupe Valorisation des produits agricoles (GVAPRO).

Le ministère a mobilisé des moyens matériels et humains importants pour la prise en charge immédiate des besoins des agriculteurs et éleveurs à travers les établissements économiques sous tutelle, en coordination avec les walis des wilayas concernées, et ce, suite à l’installation de la Commission sectorielle chargée de l’indemnisation des agriculteurs touchés par les feux de forêt, a conclu le communiqué.

Avant-hier, dimanche, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a précisé que l’indemnisation des sinistrés des feux de forêt ayant touché dernièrement certaines wilayas du pays «intervient sur la base des résultats de l’évaluation des dégâts effectuée par les commissions de wilaya mobilisées à cet effet».

S’exprimant en marge de l’ouverture de la session parlementaire, le responsable a déclaré que «quoi qu’il en soit, il y aura une indemnisation intégrale des pertes pour tous ceux qui sont touchés».



Promesse d’une assistance totale aux sinistrés

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, s’est rendue une nouvelle fois à El Tarf, où elle a fait part de «la détermination de l’Etat à prêter une assistance totale et absolue à l’ensemble des sinistrés des incendies qu’ont connus plusieurs wilayas du pays en août dernier». La ministre s’exprimait lors de l’opération d’octroi du capital-décès aux familles des victimes des incendies, organisée au siège de la wilaya, en présence du Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, et des walis d’Annaba, de Guelma et de Sétif. La ministre a fait savoir que «des aides financières ont été allouées aux familles des victimes, en application des instructions du président de la République, estimées à un million DA pour chaque famille, en réparation des préjudices moraux, outre l’octroi du capital-décès par les Caisses nationales des assurances sociales conformément aux dispositions réglementaires en vigueur».

A Souk Ahras où elle s’est rendue par la suite, la ministre de la Solidarité nationale a procédé également à l’octroi d’aides financières de l’ordre d’1 million DA destinées aux familles des personnes décédées durant les incendies survenus le 17 août dernier.

Les aides en question sont destinées, a-t-elle précisé, à 8 familles ayant perdu 14 membres dans la wilaya de Souk Ahras, assurant que les familles concernées bénéficieront également du capital-décès que leur verseront les Caisses nationales des assurances sociales conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. n