Une dizaine de jours après les incendies dramatiques qui ont ravagé plusieurs wilayas, dont les plus dramatiques ont eu lieu à El Tarf et Souk Ahras, faisant près d’une cinquantaine de décès, deux cents blessés et des milliers d’hectares de forêt et de plantations agricoles partis en fumée, l’accalmie semble revenue même si les services de la Protection civile sont toujours en alerte.

Par Sihem Bounabi

Après une première phase de maîtrise des incendies, suivie de la prise en charge d’urgence des blessés et des sinistrés, les pouvoirs publics ont annoncé le début de la phase des indemnisations pour le mois de septembre prochain.

En effet, l’opération d’indemnisation des personnes affectées par les feux de forêt, qui se sont déclenchés dans plusieurs wilayas du pays, débutera début septembre prochain, a annoncé jeudi dernier à Souk Ahras, Halim Benmessaoud, sous-directeur au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en marge de la visite de la commission sectorielle, composée de représentants des Directions centrales du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, de la Direction générale des forêts (DGF) et les complexes économiques dépendant du ministère de l’Agriculture chargés de l’indemnisation des sinistrés des incendies du 17 août dernier.

Cette annonce vient en application des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à l’indemnisation dans les plus brefs délais des victimes des récents incendies ayant touché des wilayas de l’Est du pays.

Des instructions fermes pour assurer la célérité des indemnisations sur lesquelles le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a insisté pour leur application effective sur le terrain lors d’une réunion du Gouvernement qu’il a présidée mercredi dernier. Lors de cette réunion gouvernementale, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a présenté un exposé sur «le bilan des derniers incendies ainsi que les mesures prises pour y faire face», alors que le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a fait part des «dispositions engagées pour le recensement des personnes touchées en vue de procéder, dans les meilleurs délais, à leur indemnisation et à la compensation immédiate des dommages et des pertes causées aux infrastructures et aux moyens de production».

Ainsi, dans le cadre de l’application de ces instructions que le représentant du ministère de l’Agriculture présent à Souk Ahras a déclaré le lancement de «l’opération d’indemnisation des agriculteurs touchés par les feux conformément aux statistiques des autorités locales et ce au début de la semaine prochaine».

Il a précisé à ce sujet que cette opération débutera en premier par la réception des bovins et des ovins au profit des agriculteurs dont le cheptel a été décimé par les flammes.

D’autres opérations d’indemnisations suivront selon des normes et des dates précises, à l’instar des ruches d’abeilles ou le reboisement.

Afin d’anticiper toute polémique qui marque souvent ces opérations d’indemnisation, le responsable du ministère de l’Agriculture a affirmé que «les rapports de recensement, élaborés par les commissions de wilaya seront pris en considération pour permettre des indemnisations en toute transparence et loin de toute action anarchique».

Les autorités de la wilaya de Souk Ahras ont installé trois commissions dont une chargée du recensement des dégâts causés aux éleveurs et aux agriculteurs exploitant des vergers, en plus des habitations endommagées.

Pour rappel, la commission a recensé, dans 12 foyers d’incendie dans la wilaya de Souk Ahras, la mort de 222 ovins, bovins et caprins causée par les flammes et la fumée intense des incendies, de 850 poulets en plus de la destruction de 22 422 arbres fruitiers et 88 rouleaux de conduites d’irrigation (par la technique du goutte-à- goutte) dans une exploitation agricole, la destruction également de 3 000 hectares de couvert forestier, de 800 ruches et 12 ha de terres irriguées.

Il est à noter que la commission intersectorielle chargée du dossier des indemnisations s’est également déplacée vers Guelma et les autres wilayas ravagées par les incendies pour faire le point sur la situation.

L’Algérie investit dans l’achat de 6 bombardiers russes Be-200

A l’heure des bilans, il est judicieux de revenir sur la énième polémique suscitée par l’absence d’avion anti-incendie dans un pays ravagé chaque été par les incendies à cause des changements climatiques et de températures caniculaires mais également par manque de civisme et l’accumulation des négligences de la population malgré les nombreuses campagnes de préventions. Mais une fois que le mal est fait et au vu des caractéristiques géographiques dans des zones sinistrées difficiles d’accès pour les soldats de feu, la nécessité cruciale de bombardier d’eau anti-incendie revient sur le devant de la scène, encore une fois cette année. Après plusieurs d’utilisation pour venir à bout des incendies, le seul avion présent en Algérie n’avait pu décoller lors du mercredi noir à El Tarf car il était en panne, selon l’aveu même du Premier ministre, et a nécessité quelques jours de réparation pour qu’il puisse reprendre du service. Aujourd’hui, face à un important problème d’incendies, l’Algérie s’apprête à signer un nouveau contrat pour l’acquisition d’avions russes anti-incendie polyvalents Beriev Be-200, rapporte le site d’information Spoutnik. Ainsi, après l’accord qui a été signé en 2021, un nouveau contrat représente sa suite logique, explique, auprès de Spoutnik, le parlementaire algérien Abdel Salam Bashagha. Concernant les délais de livraison, l’expert en sécurité Akram Khureyf, tout en affirmant que la Russie est l’unique pays au monde produisant des avions-amphibie anti-incendie, a déclaré au site Spoutnik, que le premier Be-200 arrivera en Algérie d’ici fin 2022, le second est attendu vers l’été 2023, et quatre autres plus tard. <