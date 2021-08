Le bilan des pertes humaines causées par les incendies de forêts enregistrés dans la wilaya de Tizi-Ouzou depuis lundi, s’est alourdi pour atteindre les 12 citoyens décédés, a indiqué à l’APS un membre de la cellule de crise de la wilaya. Six nouveaux morts ont été déplorés mardi, dont quatre à Larbaa N’Ath Irathen (sud de la wilaya) et deux à Illoula Oumalou (sud-est), a-t-on appris de même source. Hier lundi, six personnes sont mortes dans ces incendies, a affirmé le ministre de l’intérieur des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Kamel Beldjoud qui s’était rendu à Tizi-Ouzou dans la matinée pour s’enquérir de la situation et présenter les condoléances du président de la République et du Premier ministre aux familles des victimes. Les six victimes déplorées lundi étaient originaires d’Ath Yenni, Azazga et Yakourene, rappelle-t-on.

