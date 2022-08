Au moins 37 morts et 226 blessés enregistrés ces dernières 24h par les services de la protection civile dans les feux de forêts qui se sont déclarés à l’Est du pays.

Les feux survenus dans la wilaya d’El-Tarf ont fait 30 morts à El-Kala et 161 blessés. A souk Ahras, les feux de forêts ont fait 5 morts et 65 blessés légers (4 cas de brûlures légères et le reste des cas d’asphyxie) qui ont été secourus par les éléments de la Protection civile. A Ain Azel, dans la wilaya de Setif, on a enregistré deux décès. Les mêmes services ont fait état de 10 agents souffrant de difficulté respiratoire. Quant aux opérations

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, ainsi que le ministre de l’Intérieur se sont rendus sur les lieux ce matin pour s’enquérir de la situation et présenter leurs condoléances et ceux du chef de l’Etat aux victimes et leurs familles.

M. Benabderrahmane, a assuré que l’indemnisation des sinistrés des feux de forêts “débutera dès la semaine prochaine”.

Les services de la Protection civile ont enregistré, au cours des dernières 24 heures, 118 foyers d’incendies dans 21 wilayas de l’Est du pays principalement à El-Tarf, Souk Ahras, Sétif, Guelma et Skikda.

Selon le dernier bilan des même services rendu public jeudi, ces incendies concernent également les wilayas de Constantine, Bejaïa, Mila, Tipasa, Chlef, Aïn Defla, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Médéa, Aïn Temouchent, Bouira et Jijel. A cet effet, la Direction générale de la protection civile a procédé à l’envoi de renforts humain et matériel constitués de 1700 agents et de 280 camions anti-incendies.

Quant aux opérations d’extinction au niveau des foyers d’incendies, en cours depuis la matinée, le sous-directeur des statistiques et de l’information à la Direction, colonel Farouk Achour a déclaré à l’APS que les unités de la Protection civile “poursuivent actuellement les opérations d’extinction dans les wilayas ravagées”.