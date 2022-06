Une superficie de plus de 150 hectares de forêts a été ravagée par les deux incendies qui se sont déclarés dimanche sur des périmètres agricoles au Douar Cheriguet et au lieu-dit “sept virages” dans la commune de Hammam Guergour (wilaya de Sétif) près des limites avec la commune de Harbil, a-t-on appris lundi des services de la Protection civile.

Le chargé de communication à la direction de la Protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra, a précisé à l’APS que cette surface est constituée de buissons, de vergers de jeunes figuiers et d’oliviers et de broussailles de chênes verts et de pins d’Alep. L’incendie est actuellement sous contrôle, a assuré le même cadre qui a relevé que les opérations de lutte contre les flammes se sont poursuivies dans la matinée de lundi avec la mobilisation de grands moyens humains et matériels des unités de la Protection civile de la wilaya de Sétif, des deux colonnes mobiles de Sétif et de M’sila, des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et de citoyens bénévoles appuyés par les moyens d’intervention aérien sous l’égide du directeur de wilaya par intérim de la protection civile, le commandant Youcef Chorfi.

Les unités d’intervention ont passé la nuit sur site veillant à la protection des maisons des citoyens contre les flammes dont la propagation avait été favorisée par des vents violents et une température élevée, selon la même source.

A rappeler que deux personnes âgées de 25 et 40 ans ont trouvé la mort et 23 autres ont été atteintes de brûlures et de malaise respiratoire à la suite de ces deux incendies déclarés sur des périmètres agricoles au Douar Cheriguet et au lieu-dit “sept virages” dans la commune de Hammam Guergour (wilaya de Sétif) près des limites avec la commune de Harbil.

Un hélicoptère de la protection civile était intervenu pour évacuer un sapeur-pompier atteint de brûlures de deuxième degré aux mains et à la tête vers l’hôpital des grands brûlés de Douéra (Alger). Le bombardier d’eau russe, loué auparavant par les autorités du pays, était arrivé dimanche après-midi à l’aéroport 8 mai 1945 d’Ain Arnat (Ouest de Sétif) pour participer à la lutte contre ces feux, a indiqué le capitaine Lamamra.