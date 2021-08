Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi, un appel téléphonique de son homologue, tunisien Kaïs Saïed, qui lui a exprimé sa « solidarité et compassion » avec le peuple algérien suite aux incendies déclenchés dans plusieurs wilayas du pays, indique un communiqué de la présidence de la République. « Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd’hui un appel téléphonique de son frère Kaïs Saïed, président de la République tunisienne durant lequel il lui a exprimé sa solidarité et compassion avec le peuple algérien, suite aux incendies déclenchés dans plusieurs wilayas du pays », lit-on dans le communiqué. Après avoir « présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes », M. Saïed a fait part de « la disposition de la Tunisie à apporter son appui à l’Algérie, en envoyant un hélicoptère bombardier d’eau », a ajouté la même source. De son côté, « Monsieur le Président a remercié son homologue tunisien pour ses nobles sentiments et le soutien permanant de la Tunisie, pays frère, à l’Algérie », a conclu le communiqué.

Articles similaires