La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a réaffirmé, dimanche depuis El Tarf, «la détermination de l’Etat à prêter une assistance totale et absolue à l’ensemble des sinistrés des incendies qu’ont connus plusieurs wilayas du pays en août dernier». La ministre s’exprimait lors de l’opération d’octroi du capital-décès aux familles des victimes des incendies, organisée au siège de la wilaya, en présence du Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, et des walis d’Annaba, de Guelma et de Sétif. Le ministère de la Solidarité nationale «réitère son soutien total et absolu aux familles des victimes des derniers feux de forêt, à travers les mesures immédiates et urgentes prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», a précisé Mme Krikou. Passant en revue les efforts consentis pour éteindre les feux, ainsi que la prise en charge psychologique et sociale des familles des victimes, la ministre a fait savoir que «des aides financières ont été allouées aux familles des victimes, en application des instructions du président de la République, estimées à un (1) million DA pour chaque famille, en réparation des préjudices moraux, outre l’octroi du capital-décès par les caisses nationales des assurances sociales conformément aux dispositions réglementaires en vigueur». Mme Krikou a affirmé s’être également enquise du bon déroulement des opérations de solidarité entamées dès le début des feux de forêt, menées en coordination avec les autorités locales et la société civile, en vue de faire parvenir les aides en nature aux ayants droit en toute transparence et probité. «Nous exprimons encore une fois notre gratitude pour l’élan de solidarité dont a fait montre le peuple algérien, cette qualité louable qui caractérise le pays d’un million et demi de martyrs, c’est en fait une seconde nature qui dénote la forte relation de fraternité et de communion ancrée chez le peuple algérien», a-t-elle soutenu. Les walis de Sétif, Guelma, Annaba et El Tarf ont reçu les aides financières destinées aux familles des victimes des derniers incendies, outre les enveloppes financières assignées aux familles des victimes de Constantine récupérées, au nom de leurs autorités locales, par le wali de Sétif. La délégation composée, entre autres, de Mme. Krikou et M. Allahoum s’est rendue, par la suite, à Souk Ahras pour offrir les aides financières au nom du président de la République, aux familles des victimes des incendies. (APS)

