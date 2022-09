Alors que la situation sur le front des incendies s’était largement améliorée depuis ceux gigantesques et dramatiques de la fin août, la vague de chaleur que traverse le pays ces derniers jours, et notamment hier dans les wilayas de l’Est, semble grandement favoriser

de nouveaux départs de feux.

Par Nadir Kadi

La Protection civile a, en effet, annoncé hier que ses agents étaient intervenus sur pas moins de « 41 incendies de couvert végétal » ayant ravagé plus de « 8,5 hectares de forêt, 0,5 ha de maquis, 336 arbres fruitiers, 2 330 ha de broussailles ». D’autres incendies étaient également signalés le même jour dans les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou ou encore Sétif et Constantine.

Une situation qui démontre encore que la vigilance reste de mise ; le plan de lutte et la mobilisation sur le terrain des agents de la Protection civile et de la Direction générale des Forêts se poursuivront en ce sens jusqu’au 31 octobre prochain, a proposé le Directeur général des Forêts (DGF) Djamel Touahria.

En effet, la Protection civile a fait savoir hier à la mi-journée qu’au moins deux incendies se sont déclarés au niveau de la wilaya de Béjaïa. Le premier, près du village Aït Aïssa dans la commune d’Aokas, a rapidement été maîtrisé, et le second était toujours en cours d’extinction par les éléments des unités d’El Kseur et d’Amizour, au lieudit ex-domaine Maurice, sur la route reliant Amizour vers El Kseur. Même chose à Tizi-Ouzou, où « un important incendie de végétation » s’est déclaré dans l’après-midi au niveau du village Igoures, dans la commune d’Aït Yahia (daïra de Ain el Hammam). Mais aussi à Sétif où les éléments de la Protection civile luttaient dans l’après-midi contre un feu « déclaré dans la matinée » au niveau de la zone boisée limitrophe des communes de Aït Naoual et Aït Tizi (nord-ouest de la wilaya).

Quant au premier bilan global, mais encore provisoire, des incendies enregistrés au cours de la saison estivale 2022, il met en avant la perte de plus de 24 000 hectares. Le Directeur général des forêts (DGF) Djamel Touahria avait, en effet, déclaré dimanche dernier, lors de l’audition par la Commission de l’agriculture, de la protection de l’environnement et de la pêche de l’Assemblée populaire nationale (APN), que 1 003 incendies avaient été enregistrés au niveau de 37 wilayas. Le même responsable ajoutant selon l’APS que la superficie totale ravagée par les feux de forêt « est de 24 077 ha, répartis comme suit : 5 728 ha de forêt, soit 24% des espaces brûlés, 9 661 ha de broussailles (49,5%), 6 970 ha de maquis (29%), 1 638 ha d’arbres fruitiers en montagne (7%) et 80 ha d’alfa (0,5%) ».

A titre de comparaison, la surface détruite cette année reste largement moins importante que lors de la saison 2021 ou 96 000 hectares avaient été perdus.



Les incendies des 17 et 18 août intentionnels

Par ailleurs, s’appuyant sur les premiers résultats des enquêtes ouvertes après chaque incendie, et tout particulièrement dans le cas des incendies des 17 et 18 août, ayant causé la mort de 43 personnes dans les wilayas d’El Tarf, Souk Ahras et Sétif, le parquet de la République, près le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, avait en substance annoncé, lundi soir, que l’hypothèse de l’acte intentionnel ne faisait plus guère de doute : «Les éléments préliminaires de l’enquête ont établi que ces incendies ont été commis dans l’intention de semer l’effroi au sein de la population et de créer un climat d’insécurité». Le Parquet ajoutant dans cette logique que ces actes «relèvent de la section de lutte contre les crimes terroristes et subversifs».

En ce sens, une demande a été introduite afin que les Parquets de la République près les tribunaux des régions concernées se dessaisissent des dossiers et les transfèrent au niveau de la capitale : «Ces faits entrent dans le cadre de la compétence de la section de lutte contre les crimes terroristes et subversifs du tribunal de Sidi M’hamed ».

Pour rappel, un communiqué publié le dès le 22 août avait annoncé que 13 personnes avaient été arrêtées par les services de la gendarmerie dans le cadre de la recherche des origines des feux. n