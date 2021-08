Le nombre des citoyens décédés dans les incendies qui sévissent depuis lundi à Tizi-Ouzou, s’est encore alourdi, mardi soir, avec le décès d’une treizième personne, a appris l’APS, mercredi, d’un membre de la cellule de crise de la wilaya. Cette nouvelle victime, grièvement brûlée par le feu, a succombé à ses blessures, mardi soir, a ajouté la même source, sans préciser de quelle localité était originaire cette nouvelle victime. Mardi en fin de journée, le nombre des victimes décédées suite à ces feux, qui ont ravagé plusieurs communes de la wilaya et encerclé de nombreux villages, était de six morts, rappelle-t-on. Lundi, premier jour des incendies, six morts ont été déplorés, ce qui porte à 13 le nombre total des citoyens décédés auquel s’ajoute celui des 18 militaires morts lors des interventions de lutte contre les feux pour protéger les populations, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Mardi soir, les folles rumeurs ont été relatées par certains médias et les réseaux sociaux à propos de nouvelles victimes des incendies. Une de ces Fake news parle de toute une famille qui aurait succombé dans l’explosion d’une station-service à Ain El Hammam. Des sources locales on affirmé à l’APS que cette information est fausse. A noter que la protection civile n’a pas encore communiqué de nouveau bilan après celui de mardi.

