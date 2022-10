Les opérations d’extinction des feux qui se sont déclarés samedi soir dans la forêt «Rouaichia» de la commune de Ténès (55 km au Nord de Chlef) se poursuivent toujours, a-t-on appris dimanche auprès des services de la protection civile de la wilaya. «Les équipes et unités de la protection civile, en coordination avec les services des forêts et les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale, poursuivent pour la deuxième journée consécutive, l’opération d’extinction de l’incendie au niveau de la forêt de Rouaichia, située à cheval entre les communes de Sidi Okacha et Ténès», a déclaré, à l’APS, le chargé de la communication, le commandant Teggar Sid Ahmed. Le responsable a déploré «la difficulté d’accès aux chemins forestiers et les vents violents qui ont freiné la maitrise des flammes, en dépit de la poursuite des opérations d’extinction jusque tard dans la nuit, et leur reprise depuis ce matin à l’aube», a-t-il assuré. Il a également souligné la participation à ces efforts d’extinction, des équipes de la protection civile des wilayas voisines de Relizane, Mostaganem, Ain Defla et Tipasa, en plus de deux hélicoptères du Groupement aérien de la Direction générale de la protection civile, en prévision d’une éventuelle extension de la zone de l’incendie et de protection des population riveraines et de leurs biens. A noter la déclaration depuis hier samedi de six (6) incendies dans plusieurs régions de Chlef, dont la majorité ont été éteints, à l’exception de l’incendie de la forêt de Rouaichia qui a causé la perte de 15 ha de forêts (pins d’Alep) et de maquis, selon un premier bilan de la protection civile. n

