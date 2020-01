Deux nouvelles écoles de judo seront ouvertes aujourd’hui au niveau de deux établissements primaires à Alger, dans le cadre d’une Académie nationale de la discipline lancée en Algérie en janvier 2019 par le Comité olympique et sportif algérien (COA) en collaboration avec la Fédération internationale de judo (FIJ), le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Education Nationale et la FAJ, a indiqué un communiqué de l’instance olympique.

Les deux classes de judo seront inaugurées au niveau des établissements primaires, Cheikh Bouamama à El Mouradia et Cité diplomatique 01 à Bordj El Kiffane. «Chacune des deux écoles sera prise en charge par un entraîneur qualifié et sera équipée d’un tatami et une dotation de kimonos pour la pratique de la discipline de la part du Comité plympique et sportif algérien», a souligné la même source.

La cérémonie symbolique de l’ouverture des deux écoles en question se déroulera en présence, notamment, du président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et également président de l’Association des Comités olympiques africains (ACNOA), Mustapha Berraf. L’objectif de la mise en place de ces écoles est la promotion de la discipline du judo au sein des établissements scolaires d’Algérie, à travers le lancement de classes spécialisées.

Articles similaires