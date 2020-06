Dépassés par le nombre de personnes contaminées par le Coronavirus, médecins et paramédicaux de l’établissement hospitalier de la wilaya déléguée de Touggourt protestent et réclament des moyens pour faire face à la crise épidémiologique qui affecte le monde.

Sous le slogan : «On ne veut pas de la prime du Coronavirus. On veut des moyens pour nos malades», les médecins et infirmiers de l’établissement hospitalier public Slimane-Amirat, dans la ville de Touggourt, ont organisé un sit-in de protestation devant le siège de l’hôpital pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils exercent. Ils réclament des moyens pour assurer la prise en charge des malades de la Covid-19 au lieu de la prime du Corona.

Avec l’augmentation du nombre des contaminés, le personnel soignant de l’établissement hospitalier de Touggourt se trouvent dépassés par le manque de moyens, de lits de réanimation, d’oxygènes et de moyens de dépistage.

A l’instar des habitants d’Ouargla et de Touggourt, où le nombre des contaminés a dépassé les 390 cas et plus de 30 décès, la situation épidémiologique dans la circonscription administrative d’In Salah, est grave. C’est d’ailleurs ce qui a poussé les habitants de cette ville, en plein dans le désert (780 km d’Ouargla), à sortir dans la rue, vendredi dernier, pour dénoncer la «mauvaise gestion» de la crise. Les manifestants, et lors du sit-in tenu devant l’entrée du siège de la wilaya d’In Salah, ont lancé un appel de détresse et appelé le ministère de la Santé à envoyer une commission d’enquête pour faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit à la dégradation de la situation et la propagation alarmante du virus, qui continue de foudroyer une grande partie du pays.

Les associations et des activistes de la société civile ont lancé une campagne de collecte d’argent et de dons, afin de porter soutien au personnel soignant, médicaux et paramédicaux, en leur procurant un 2e scanner pour faire face au nombre en hausse des cas de Covid-19. A noter que le nouvel appareil de scanner, installé le mois passé à l’EPH d’Ouargla après les mouvements de protestation, est toujours sous emballage. Pour des raisons inconnues, cet appareil, et malgré le manque de moyens de dépistage, n’est toujours pas exploité. Ce qui amène à s’interroger sur qui est derrière le maintien «hors-service» de l’appareil?

A rappeler que la wilaya d’Adrar a connu, en moins de deux semaines, une propagation spectaculaire du virus passant d’un cas au début du mois de juin à plus de 161 et 8 décès, ces dernières 24 heures, selon le bilan officiel de la Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19).

