La police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’In Guezzam a procédé au démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans la contrebande et la spéculation illicite dans des produits de large consommation, et à la saisie de 42.000 litres d’huile de table, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les crimes économiques a été menée par la brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) relevant de la Sûreté de wilaya d’In Guezzam, a précisé le communiqué. L’opération s’est soldée par «l’arrestation de deux suspects et la saisie de 42.000 litre d’huile de table subventionnée d’une valeur de plus de 500 millions centimes», selon la même source. Les deux mis en causes ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes pour contrebande et spéculation dans des produits de large consommation, entrée et séjour de manière illégale sur le sol algérien, a conclu la DGSN.

