Le prix du pétrole semble enclencher un mouvement dans le sens positif aux yeux des producteurs. De quoi rassurer un tant soit peu ces derniers au cœur d’une pandémie, dont les conséquences restent encore difficiles à évaluer. Faut-il rappeler que le coronavirus est venu s’incruster sur une situation d’un marché déjà catastrophique, qui a même contraint les plus récalcitrants des acteurs à revoir leur posture. Le pétrole gagne du terrain alors que les intervenants sont dans l’expectative avant la prochaine réunion de l’Opep+. La prolongation des coupes drastiques de la production semble ainsi s’avérer opérante avec ce renchérissement, aussi minimum soit-il. L’attention des investisseurs se concentre dorénavant sur ces réductions de la production. Cela dit, le cartel, dont le prochain sommet est toujours officiellement prévu les 9 et 10 juin, se doit absolument de garder le cap et de ne pas céder à une euphorie induite par un ralentissement de la pandémie, notamment chez le consommateur européen. L’enthousiasme semble revenir dans le marché de l’or noir mais il faudrait faire preuve de lucidité et de prudence. Les pays de l’Opep discuteront de la prolongation après juin, des efforts consentis dans l’intérêt de tous, dans de bonnes dispositions. Et probablement d’autres mesures devraient intervenir pour encourager une tendance vers la hausse. Le volume à la baisse consenti a été retiré du marché depuis le 1er mai, en application du dernier accord, dans l’objectif urgent d’enrayer la chute des cours aggravée par la pandémie de la Covid-19. Les termes de cet accord, décidé le 12 avril, précisent que cette réduction doit évoluer et non rester en l’état, les observateurs tablent déjà sur une prolongation de un à trois mois du volume. L’impulsion positive devrait vite agir. Le mouvement à la hausse, même léger, est une bonne nouvelle, au moment où la récession guette la plupart des économies dans le monde. Dont un marché particulièrement ébranlé par une pandémie inattendue venue alourdir une chute périlleuse.