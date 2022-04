Le délai de souscription des déclarations annuelles des résultats et de revenus a été prorogé au 31 mai prochain pour les contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises et au 30 juin pour ceux relevant des Directions des Impôts de Wilaya, indique un communiqué de la Direction Générale des Impôts (DGI). «Il est porté à la connaissance de l’ensemble des contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) que le délai de souscription de la déclaration annuelle de résultats est prorogé jusqu’au mardi 31 mai 2022», informe le communiqué.

S’agissant des contribuables relevant des Directions des Impôts de Wilaya (DIW), le délai de souscription des déclarations annuelles de résultats et de revenus «est prorogé jusqu’au jeudi 30 juin 2022», ajoute la même source.

«Ces mesures exceptionnelles sont prises pour accompagner les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations de déclaration et de paiement, de manière à prendre en considération la conjoncture sanitaire qu’a connu le pays au cours du mois de janvier 2022», souligne la DGI. <

