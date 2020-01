La Direction générale des impôts (DGI) compte lancer un recensement national des assujettis à l’impôt sur le patrimoine, restructuré dans le cadre de la loi des finances 2020, a indiqué lundi le directeur de la législation et de la règlementation fiscales par intérim, Kamel Touati. S’exprimant en marge d’une journée d’information organisée par la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI) sur la loi des finances 2020, M. Touati a déclaré à la presse q' »un recensement des fortunes aura lieu pour l’application de l’impôt sur le patrimoine conformément aux critères définis par la loi ». « Cette opération se déroulera en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire », a-t-il ajouté.

