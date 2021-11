Par Nadir Kadi

Le président de l’Union nationale des ordres des avocats (UNOA), Tairi Brahim, réunit aujourd’hui la direction de la structure professionnelle.

L’ordre du jour des discussions entre les syndicalistes de la corporation des avocats est la possibilité d’organiser des arrêts de travail au niveau des tribunaux pour contester les dispositions contenues dans le Projet de loi de finance 2022 en examen depuis lundi à l’APN.

Le point de discorde et qui suscite plus que les autres la colère des avocats est l’élaboration unilatérale de la disposition portant prélèvement de l’impôt pour certaines tranches salariales ou professions libérales. La démarche en solo n’est pas du goût des avocats qui envisagent de faire grève. Une possible action de grève des avocats apparaît ainsi comme le moyen d’augmenter la pression sur le Parlement et le gouvernement à quelques jours du vote du projet de loi de finance, prévue le 15 novembre prochain.

En effet, réforme de la fiscalité qui se ferait au détriment des bourses des avocats, le conseil de l’UNOA explique en ce sens que le projet de loi de finances 2022 portera dans les faits l’imposition des avocats «jusqu’à 35%» ; bien loin des 12% de la fiscalité actuelle.

Le communiqué du conseil de l’Union des avocats ajoute que «cela aura des conséquences négatives sur les avocats au regard de la situation économique et sociale que traverse le pays».

Structure professionnelle qui rappelle plus loin qu’elle avait proposé à plusieurs occasions «un projet adapté à la fois aux finances publiques et aux citoyens, à savoir le prélèvement à la source. Un système qui garantit la justice fiscale, la rapidité et la récupération effective de l’impôt (…) tout en empêchant l’évasion fiscale» ; l’UNOA se déclare toutefois surprise de constater «que le Projet de loi de finances a été proposé au Parlement sans prendre en compte cette préposition».

Structure syndicale qui pourrait ainsi lancer un mouvement de grève dans les prochains jours, il est à rappeler que l’UNOA avait appelé dès dimanche le gouvernement à «geler» le projet de réforme du mode de prélèvement fiscal en «prenant en compte les propositions qui vont dans le sens de l’intérêt général». Le Projet de loi de finances défendu par le gouvernement aurait en l’état des conséquences négatives pour une partie de la société».

Pour rappel, l’un des principaux points du Projet de loi de finances 2022 concerne la «révision structurelle de l’Impôt sur le revenu global (IRG)» en vue de réduire la pression fiscale sur les ménages, les salaires moyens et les salariés et rentabiliser les recettes fiscales des catégories des non-salariés, a en substance fait savoir lundi le Premier ministre et ministre de Finances. Le même responsable ajoute, face à l’APN, que cette réforme fiscale vise au renforcement de la justice fiscale par une répartition plus juste de la charge fiscale entre les acteurs économiques, les individus et les ménages afin de garantir une redistribution équitable de la richesse nationale dans le cadre du développement socio-économique.

