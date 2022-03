Par Feriel Nourine

Où en est le dossier des importations de véhicules neufs ? Une question qui revient constamment depuis maintenant près de trois années, la loi autorisant le retour de cette activité n’ayant toujours pas trouvé de place sur le terrain.

Elle revient encore une nouvelle fois, après l’annonce par le président de la République que ce dossier allait être tranché avant la fin du premier trimestre de l’année en cours. Or, le troisième mois de l’année est en train de consommer ses derniers jours sans qu’un signe ne vienne confirmer le règlement effectif de la situation. Du moins en ce qui concerne l’attribution des premiers agréments aux opérateurs ayant déposé un dossier pour l’importation et la commercialisation de véhicules neufs.

Aucun agrément n’a, en effet, encore été accordé, selon le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, cité par le quotidien El Khabar. S’exprimant, lundi, devant l’APN, M. Zeghdar a donné cette information en justifiant cet état de fait par les réserves émises par le Comité technique chargé de l’étude des dossiers présentés par les opérateurs, indique la même source. Et de préciser que ledit comité a tenu 51 réunions consacrées au traitement de 54 dossiers sur 72 reçus, qui concernent l’importation de véhicules touristiques et utilitaires, de camions, de bus, d’engins roulants et de motocycles.

Parmi les opérateurs dont les dossiers ont été étudiés, 9 ont été destinataires de réserves en vue de les lever, tandis que les autres ont vu leurs dossiers rejetés, a ajouté le ministre. Des données qui ne sont pas pour confirmer le règlement du dossier des importations de véhicules pour cette fin du premier trimestre, ni pour rassurer sur le retour du marché du neuf qui attend sa réouverture depuis plus de deux années et demi. Pourtant, après de nombreux mois à attendre le déblocage de la situation à laquelle ils étaient confrontés, les opérateurs concernés n’avaient pas tardé à exprimer leur satisfaction de l’annonce du chef de l’Etat faite lors de sa dernière entrevue avec des représentants de médias nationaux.

Dans une lettre adressée au chef de l’Etat, le Groupement des concessionnaires automobiles (GCA) l’avait remercié pour « l’engagement qu’il a pris à propos du dossier des importations de véhicules ». Le chef de l’Etat avait alors indiqué aux journalistes que ce dossier connaîtra une issue avant la fin du premier trimestre en cours, ressuscitant l’espoir parmi les nombreux opérateurs qui ont déposé des dossiers et attendent depuis de nombreux mois le fameux agrément donnant droit à cette activité.

Les concessionnaires avaient saisi l’occasion pour réitérer, eux aussi, leurs « engagements à respecter le cahier des charges dans toutes ses dispositions ». Dans le même élan d’engagements, le GCA avait affirmé que « les premiers véhicules arriveront sur le marché dès le mois de juillet prochain, au cas où le dossier des importations est réglé dans les délais promis par le Président » et que les agréments sont octroyés avant le 31 mars. Les premiers véhicules arriveront d’Europe, alors que ceux achetés en Asie suivront à partir de septembre, ont-ils précisé. Côté prix, les opérateurs en attente d’un agrément pour devenir concessionnaires automobiles ont aussi réitéré l’engagement qu’ils ont déjà pris de mettre à la disposition du client algérien un véhicule d’entrée de gamme à 990 000 dinars. Il s’agira d’un modèle asiatique doté d’un bloc moteur 3 cylindres de 800 CC. «Le Client n’aura donc pas à supporter les frais de transport du véhicule», souligne le groupement, estimant ces frais à 700 dollars pour les voitures en provenance d’Asie et 500 euros pour celles importées d’Europe. <

Articles similaires