Par Feriel Nourine

De nouveau autorisées par la loi de finances 2023, les importations de véhicules de moins de 3 ans n’a toujours pas démarré sur le terrain, prolongeant ainsi l’attente des Algériens qui ont les moyens de recourir à cette formule, plutôt contraignante, pour acquérir un véhicule dans une conjoncture où le retour aux importations de voitures neuves se fait toujours désirer.

Autrement dit, la situation du marché de l’automobile n’a toujours pas livré des signes d’ouverture et d’entame de transactions, alors que les opérateurs ayant postulé à l’activité de concessionnaire n’ont pas encore pu décrocher l’agrément qui leur ouvre cette voie, et que les achats outre-mer de véhicules d’occasion ne pourront s’effectuer qu’une fois le texte d’application publié sur le Journal officiel pour servir de mode d’emploi à l’article 66 de la LF 2023 venu réhabiliter ce type d’opération, après plusieurs années d’interdiction.

Ce passage obligé, et incontournable, a été évoqué par le directeur de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers, Adel Habsa. « L’entrée effective de l’importation des véhicules de moins de trois ans interviendra après la publication du texte d’application, un décret exécutif dans le Journal officiel », a expliqué M. Habsa lors de son passage, hier, sur les ondes de la radio nationale. Ce texte «a été élaboré par les différents secteurs concernés », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails sur cette question.

Ceux qui comptent importer un véhicule de moins de 3 ans devront donc attendre l’étape du texte d’application et d’encadrement de ce type de transaction pour pouvoir acquérir un véhicule.

En attendant, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place un régime fiscal préférentiel pour les particuliers intéressés par cette formule d’acquisition d’un véhicule. Lequel régime passe par une réduction considérable des droits et taxes de dédouanement.

En ce sens, une réduction de 80%

est accordée pour les véhicules

électriques, 50% pour les véhicules essence ou hybrides dont la cylindrée ne dépasse pas 1800 cm3,

alors que les importations de véhicules de la même catégorie avec une motorisation dépassant 1800 cm3 bénéficieront d’un abattement de 20%.

Ceci étant, et en dépit de ces réductions conséquentes, les futurs acquéreurs de véhicules touristiques de moins de 3 ans risquent d’être désagréablement surpris par les prix de l’occasion qui connaissent des hausses importantes ces derniers mois, notamment en Europe où un véhicule d’occasion récent est vendu à la même somme que celle déboursée pour son achat à l’état neuf. Une situation qui rappelle un peu ce qui se passe actuellement sur le marché algérien, et qui a été provoquée par le manque de stocks de voitures après les fermetures des usines pendant la pandémie de covid-19.

A cette augmentation des prix des véhicules, il faudra ajouter la série de dépenses qu’il faudra assurer dans le cadre de l’importation d’un véhicule de moins de 3 ans. Comme quoi, la meilleure formule qui pourrait venir à bout de la crise que vit le marché de l’automobile en Algérie se trouve dans des showrooms sous la houlette de concessionnaires agréés. n

