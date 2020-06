Depuis son installation au poste de ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham multiplie les interventions publiques sans s’empêcher d’aborder le cas du marché automobile en Algérie, industrie et commercialisation confondues.

Sur fond de scandales qui ont marqué l’industrie de montage de véhicules dans le pays, et dont l’ampleur comptable se laisse découvrir aujourd’hui dans les salles d’audience des tribunaux, M. Aït Ali continue à promouvoir la nouvelle stratégie mise en place par son département pour rompre réellement avec les pratiques de «l’importation déguisée», mais, surtout, pour permettre la mise en place d’une industrie mécanique assise sur une démarche industrielle digne de cette appellation.

Cette démarche attend la promulgation du cahier des charges qui viendra régir l’activité. Annoncé pour avril dernier, cette promulgation a dû toutefois être reportée sous l’impact des mesures sanitaires générées par la pandémie de la Covid-19. Elle ne tardera pas à avoir lieu, puisque le premier responsable du secteur a annoncé qu’elle se fera d’ici le mois de juillet. Mais ce cahier des charges ne viendra pas seul, puisqu’il sera accompagné d’un autre document juridique destiné à régir l’activité d’importation et de commercialisation des véhicules neufs que les concessionnaires s’apprêtent à reprendre après l’adoption, il y a quelques jours, de la loi de finances complémentaire 2020. Un cahier des charges déjà évoqué la semaine dernière par M. Aït Ali Braham et qu’il a rappelé lors d’une rencontre avec les médias, jeudi. Donc, après avoir adoption de la LFC, les nombreux concessionnaires, qui affutent déjà leurs armes pour renouer avec leur activité perdue, devront patienter encore pour savoir s’ils seront éligibles à cette reprise. Pour l’être, ils devront se conformer aux nouvelles règles juridiques introduites par le cahier des charges en voie de promulgation.

Ainsi, après la rentrée en vigueur de ce document, «le ministère commencera à recevoir les demandes qui seront traitées dans un délai d’un mois au maximum», a fait savoir le ministre, précisant qu’un droit au recours existe en cas de refus. C’est pourquoi, «la liste des concessionnaires ne sera connue qu’au cours du dernier trimestre 2020 tandis que les premiers véhicules neufs importés ne peuvent théoriquement être mis sur le marché que vers la fin de l’année», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le nouveau texte réglementaire exige la possession des capacités nécessaires pour exercer cette activité notamment en matière de showrooms, d’ateliers de services après-vente et de personnel qualifié. En outre, «le concessionnaire ne peut pas importer un véhicule sans avoir au préalable une commande d’un client», a souligné l’intervenant. «C’est fini les gigantesques stocks qu’on écoulait au gré de la conjoncture», déclare M. Aït Ali.

Le ministre a rappelé également que, dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2020, «la règle 51/49 est maintenue pour les activités d’achat/revente», ce qui signifie qu’«un étranger ne peut activer en Algérie en tant que concessionnaire sans partenariat avec une partie algérienne qui doit être actionnaire majoritaire». Reste à savoir si cette règle signifie aussi la fin des filiales, comme cela a été le cas, depuis l’avènement des concessions en Algérie, pour les groupes français Renault et Peugeot.

Concernant les prix, il a relevé que ce cahier des charges poussera les concessionnaires à vendre avec des marges de bénéfices «raisonnables». Cependant, la répercussion de la dépréciation du dinar algérien sur la grille tarifaire des concessionnaires n’a pas été écartée par le ministre. Bien au contraire, cette dépréciation «aura des répercussions certaines sur les prix des véhicules neufs», a-t-il prévenu.

Dans ce sens, M. Aït Ali considère que le prix d’un véhicule touristique «ne représente pas une priorité sociale» pour le gouvernement puisqu’«il ne s’agit pas d’un besoin de base», a-t-il expliqué. Une déclaration qui n’a pas manqué de susciter des critiques sur les réseaux sociaux, alors qu’en parlant de priorité sociale, Ferhat Aït Ali Braham n’a pas manqué de citer des secteurs qui méritent réellement une prise en charge et un soutien de l’Etat, notamment «le logement et la santé».

Intégration locale : priorité au véhicule utilitaire

Concernant le cahier des charges qui viendra très prochainement régir l’activité de l’industrie mécanique, le ministre de l’Industrie et des Mines a rappelé une nouvelle fois les grandes lignes du nouveau cahier des charges. A commencer par l’obligation faite à tout porteur de projet d’industrie automobile d’assurer, dès l’entame de son activité, une intégration locale de 30%. Laquelle intégration comptera avec la fabrication intra-muros de la carrosserie.

En mettant la barre de l’intégration locale à 30% dès l’entame de l’activité d’industrie mécanique, les pouvoirs publics comptent donner la priorité aux véhicules utilitaires, a, par ailleurs, justifié le ministre, considérant que «pour l’utilitaire, on peut intégrer en Algérie jusqu’à 60%». «Nous allons donc donner la priorité à ce type de véhicules qui comprend même les tracteurs, les camions semi-remorques et les bulldozers et nous n’allons pas appliquer les mêmes clauses contraignantes du véhicule touristique», a-t-il insisté. Quant aux industries relevant du ministère de la Défense nationale, elles ne sont pas concernées par les clauses du cahier des charges. Et pour cause, «ces industries participent à une mission autre que celle de satisfaire les besoins des consommateurs ou de créer des plus-values commerciales», a-t-il expliqué. Ajoutant qu’«il n’y a aucune raison d’appliquer les clauses du cahier des charges à une institution qui assure la sécurité du pays et qui s’alimente du budget public», a-t-il argué.

Mais, bien plus qu’une industrie de production de véhicules, la stratégie mise en place par l’entremise du nouveau cahier des charges a pour but de jeter les bases d’une activité mécanique qui «favorise l’installation des équipementiers en Algérie à travers notamment des avantages fiscaux et financiers», a encore rappelé le premier responsable du secteur.

