Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Hennile, a indiqué lors d’un point de presse, en marge de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation que cette mesure entrera en vigueur dès 2023 dans le cadre de la Loi de finances, et qu’elle concerne tout le matériel agricole, notamment celui destiné aux grandes surfaces et au sud qui nécessite un matériel spécialisé et adapté.

