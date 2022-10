Interrogés par Reporters en marge du Salon Alger Industrie pour connaître leur avis sur le feu vert à l’importation de véhicules de moins de trois ans, des professionnels dans divers secteurs d’activité industrielle estiment en grande partie que c’est une bonne chose «si pour autant les prix affichés de ces véhicules sont avantageux pour la majorité des personnes en quête d’un véhicule d’occasion en très bon état».

D’autres par contre jugent que l’autorisation d’importer des véhicules de moins de trois ans «va beaucoup plus servir les constructeurs automobiles dans la mesure où ce sera pour eux une véritable opportunité pour diminuer leurs stocks de voitures invendues». Quelques-uns de nos locuteurs s’interrogent «si cette décision ne va pas servir qu’une catégorie de citoyens nantis ou plus précisément aux citoyens qui veulent acquérir un véhicule d’occasion pour leurs besoins professionnels». Et d’arguer dans ce sens : «En prenant référence l’argus du marché français et en se basant sur une convertibilité de l’euro par rapport au dinar, soit 1 € pour 210 DA, on peut vite se faire une idée de ce que va coûter au citoyen un véhicule d’occasion importé. En clair, il devra débourser au minimum pour les offres de voitures les moins chères, 1 800 000 DA hors taxe de dédouanement de 30 %, de la taxe sur la valeur ajoutée de 19 %, ainsi que les frais de transport. Un montant total qui fera vite abandonner cette option chez des centaines de citoyens et ne resteront en lice que ceux comme expliqué plus haut que les citoyens qui visent à faire de leur véhicule d’occasion importé une source de revenus tout en espérant amortir son coût d’achat à court terme.»

Enfin parmi nos locuteurs on retiendra l’approche suivante : «Nous attendons à la faveur de cette décision que le marché local de l’automobile d’occasion connaisse une certaine stabilité et non plus une ascension des prix fulgurante. Autre effet, un rajeunissement du parc automobile national.»

Articles similaires