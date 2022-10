Si les modalités d’importation des véhicules de moins de trois ans ne sont pas encore connues dans le détail, du côté de l’administration générale des Douanes on affirme, par la voix de son Contrôleur général auprès du port d’Alger, Yazid Foudal, que tous les services compétents en la matière sont fins prêts à traiter les arrivages dans les délais.

Par Bouzid Chalabi

Ce dernier, qui était hier l’invité du Forum d’El Moudjahid, a néanmoins indiqué que ses services seront «vigilants quant à la véracité de l’âge réel du véhicule importé, car il n’est pas exclu que certains soient tentés de tricher sur la condition d’âge de moins de trois ans.» Non sans avertir que «nous disposons de moyens efficaces comme le recours à l’expertise nationale et internationale qui nous permet de déceler toute tentative de tromperie».

Concernant le montant de la taxe d‘importation qui sera imposée, il dira que «jusqu’ici rien n’a été fixé si ce n’est des allègements prévus pour les véhicules hybrides, autrement dit pas très polluants.»

Et pour clore ce chapitre, l’invité du forum a tenu à faire savoir que pas moins de 18 000 véhicules neufs ont été importés par des particuliers de janvier à août 2022. Interrogé sur la lenteur du traitement par les Douanes des marchandises à l’arrivée comme au départ du port d’Alger et dont se plaignent opérateurs, importateurs et exportateurs, car impactant leurs activités respectives, le Contrôleur général n’est pas allé par quatre chemins : «Quand bien même de nombreux services fournissent des efforts considérables pour tenter d’alléger le délai de la démarche, il suffit qu’un seul d’entre eux reste à la traîne pour que tout tombe à l’eau. C’est pour dire que les Douanes ne sont pas seuls responsables du retard du traitement des marchandises à quai».

Toujours à propos des plaintes des opérateurs, il a tenu à expliquer que l’administration des Douanes algériennes reste attentive aux doléances de ces derniers «comme elle continue à s’atteler à développer des facilitations qui sont propres à chaque opérateur économique».

En réponse à la question de Reporters de savoir si la mise à l’arrêt des zones extra-portuaires n’a pas eu d’impact sur la charge de travail des services des Douanes au niveau du port d’Alger, Yazid Foudal a reconnu que «nous avons certes eu affaire à une charge supplémentaires au tout début, mais nous avons su au fil des jours nous y adapter». Abondant dans ce sens, il ajoute : «C’est un défi que nous avons réussi à relever dès lors où le port d’Alger traite à lui tout seul près de 55% du trafic du commerce extérieur du pays».

Notons qu’à l’entame de son intervention au forum, le Contrôleur général auprès de la Direction régionale des Douanes d’Alger a présenté le bilan d’activités du port d’Alger de ces 8 derniers mois et fait la comparaison par rapport à la même période de 2021.

En résumé, le trafic au port d’Alger est en hausse de 5% par rapport aux 8 premier mois de 2021, «ce qui a généré des recettes budgétaires supplémentaires. À propos du nombre de conteneurs scannés, il a enfin précisé qu’il sont en nette hausse comparativement à la période suscitée de 2021, soit de 9%. n