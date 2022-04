L’activité relative à l’importation de marchandises et d’articles destinés à la revente en l’état sera soumise dorénavant à une autre mesure. Celle-ci consiste à fournir dans le dossier de domiciliation, déposé par les opérateurs économiques concernés auprès des agences bancaires, d’un document à retirer à l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, Algex.

Par Bouzid Chalabi

Les directeurs de banque et d’établissement financier ont pris acte de ce nouveau dispositif par le biais d’une note que leur a adressée l’Association des banques et des établissements financiers (Abef) et rendue publique hier lundi 24 avril 2022. Et où on lit que l’Abef «a été rendue destinataire, ce jour, par l’entremise du ministère des Finances, d’un courrier émanant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, ayant trait à la mise en service d’une plateforme électronique pour le produit national, interactive et accessible à tous les secteurs et opérateurs économiques». Il est souligné, à travers cette correspondance, que les opérateurs économiques sont dans l’obligation de consulter cette plateforme, préalablement à toute opération de domiciliation bancaire et ce, afin de vérifier l’indisponibilité des produits à importer sur le marché national», a précisé la note, ayant pour objet «réglementation et rationalisation des importations». Aussi, il est précisé que chaque opération de domiciliation bancaire pour l’importation des produits destinés à la revente en l’état est soumise à l’obtention d’un document, délivré par les services de l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, Algex, à joindre au dossier de domiciliation déposée auprès des agences bancaires, a expliqué l’Abef dans la même note. «A ce titre, il est demandé aux banques d’exiger préalablement ce document pour toute opération de domiciliation bancaire, sollicitée par les opérateurs économiques activant dans le domaine de l’importation pour la revente en l’état et ce dès réception de la présente», selon la note. Ainsi tout opérateur économique se verra refuser une domiciliation bancaire dans le cas où son dossier ne contient pas le document en question, attestant que la marchandise qu’il désire importer n’est pas disponible sur le marché local. Faut-il rappeler que jusqu’ici certains opérateurs économiques arrivaient à importer des articles produits localement, laquelle opération était pilotée par la banque ou un établissement financier auquel l’opérateur est domicilié. C’est pour dire que certains industriels nationaux se sont retrouvés souvent pénalisés face à la concurrence de produits identiques étrangers. Ces derniers ne peuvent donc que bien accueillir cette dernière mesure dans le sens où ils n’auront plus à faire à la concurrence de produits importés identiques. Il s’agit donc d’une mesure visant à protéger la production nationale et, par ricochet, sauvegarder des emplois, non sans citer de limiter au maximum le financement des importations. Jusqu’à une certaine époque, les opérateurs ramenaient de tout sans aucune contrainte au détriment de l’outil économique du pays. Fini donc les importations tous azimuts. Ce qui est de bon augure pour les réserves en devises du pays.