Par Bouzid Chalabi

Après deux achats massifs successifs de blé meunier, soit un total de 800 000 tonnes, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) vient de conclure un contrat d’achat de 80 000 tonnes de blé tendre d’origine optionnelle à des prix autour de 380 USD/t, rapporte le site spécialisé Agritel.

C’est pour dire que l’OAIC poursuit sa stratégie consistant à disposer d’un stockage de sécurité important dans les plus brefs délais pour mettre à l’abri le pays d’une rapide fluctuation à la hausse des cours mondiaux des céréales provoquée par des facteurs géostratégiques émanant des gros pays exportateurs et avivés par les prévisions à la baisse de la production mondiale, comme établi par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

En clair, le marché de l’offre pourrait connaître un repli qui pourrait générer une tension sur les céréales primaires, comme celle enregistrée au lendemain du conflit entre l’Ukraine et la Russie et qui s’est traduit par une rapide surenchérissement sur les cours mondiaux des céréales. Un scénario tout à fait redoutable pour un pays comme le nôtre qui importe annuellement l’équivalent de 8 millions de tonnes/an et qui d’autant plus pèse lourdement sur les caisses de l’Etat. D’où l’intérêt de faire baisser la facture d’importation. C’est d’ailleurs l’objectif que se sont tracés les pouvoirs publics. Pour l’heure, un pas dans ce sens a été franchi puisque la campagne moissons-battage 2022, qui s’est soldée par une récolte de près de 30 millions de quintaux toutes variétés confondues, va permettre de réduire, selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni, «les importations à hauteur de 25 à 26%», avait-il précisé lors de l’une de ses dernières sorties médiatiques. Non sans admettre que «du chemin reste à faire pour pouvoir réduire au moins de moitié nos volumes d’importation de céréales».

Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que le premier responsable du secteur a insisté, à l’occasion du coup d’envoi officiel de la campagne labours-semailles pour la saison 2022/2023, sur l’objectif d’atteindre un rendement moyen de 30 quintaux à l’hectare. «Un rapport qui reste à notre portée», avait-il indiqué aux cadres du secteur qui l’accompagnaient. Abondant dans ce sens, il dira à la même occasion : «Notre priorité est de consacrer essentiellement 3 millions d’hectares au profit de la filière céréalière.» Ajoutant que «le rendement de 30 quintaux à l’hectare peut être atteint dans la mesure où les céréaliculteurs vont bénéficier de rabais sur les prix des engrais qui leur sont nécessaires pour arriver aux objectifs fixés et comme souhaité par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune.» En effet, le ministre pour conforter ses dires a rassuré les céréaliculteurs que «le prix de l’urée 46 restera inchangé par rapport au prix de l’an dernier». Il a en outre confié à propos des autres engrais : «La production nationale répond à la demande locale à hauteur de 40% avec un soutien de l’Etat de 50% au lieu de 20%, sur des prix de référence réels sur le marché.

Des initiatives qui visent à encourager les céréaliculteurs à améliorer leur rendement à l’hectare. Cela est des plus bénéfiques à partir du moment où les pouvoirs publics ont décidé, à la veille de la campagne moissons-battage 2022, de hausser le prix d’achat des céréales auprès des agriculteurs. Autant de mesures qui vont certainement se traduire sur le terrain par des résultats tangibles. Ce qui est d’ailleurs tout à fait attendu si l’on veut que le pays se libère quelque peu de sa lourde facture d’importation. En témoignent les volumes d’achats que conclut au fil des mois l’OAIC qui placent l’Algérie au troisième rang des pays gros importateurs de céréales. n

