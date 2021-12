Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé vendredi dans un communiqué l’ouverture à titre exceptionnel, du 26 au 31 décembre 2021, de la procédure de modification du Registre de commerce pour les opérateurs économiques activant dans le secteur de l’importation de matières premières, produits et biens destinés à la revente en l’état. «Le ministère informe l’ensemble des opérateurs économiques (personnes morales), activant dans le secteur de l’importation de matières premières, produits et biens destinés à la revente en l’état, de l’ouverture à titre exceptionnel, du 26 au 31 décembre 2021, de la procédure de modification du Registre de commerce dans ce secteur», a précisé la même source. «Passé ce délai, les extraits du Registre de commerce non conformes sont réputés nuls et non avenus», a ajouté le communiqué.

L’ouverture exceptionnelle de la procédure de modification du Registre de commerce dans le secteur de l’importation de matières premières, produits et biens destinés à la revente en l’état a été décidée après les opérations de contrôle et de vérification du fichier national du secteur de l’importation effectuées par les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, selon la même source qui a invité les opérateurs économiques concernés à se rapprocher, dans les plus brefs délais, des antennes locales du Centre national du Registre de commerce (CNRC) pour procéder à la modification de leurs Registres de commerce. Le ministère a, par ailleurs, fait savoir que les nouvelles inscriptions dans le secteur de l’importation débuteront le 2 janvier 2022.(APS)

