Par Bouzid Chalabi

Alors que les prix des céréales primaires battent des records historiques jour après jour, la tonne se négocie sur le marché Euronext à 420 euros, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) vient de lancer, dans le cadre de son programme actuel d’approvisionnement, un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de 50 000 tonnes de blé dur d’origine facultative livrable en mai-juin prochain. Il convient de signaler que cet avis d’appel d’offres pourrait être le dernier avant l’entame d’une nouvelle campagne d’exportation sur le marché mondial des céréales qui débute au mois de juillet de chaque année. Comme il faut rappeler que l’Office, face au risque de voir les cours internationaux flamber beaucoup plus lors de la nouvelle campagne de vente, si la guerre en Ukraine venait à se poursuivre, n’a eu de cesse de s’atteler depuis le début de l’année à lancer, au fil des mois, des avis d’appel d’offres. Autre raison qui pourrait expliquer cette série d’achats de blé meunier, l’importante faiblesse des récoltes qui a soldé la campagne moissons-battage 2021, soit 1,3 million de tonnes toutes céréales confondues pour des besoins nationaux de l’ordre de 8 millions de tonnes. Un gros écart qu’il fallait combler à tout prix en matière première agricole hautement stratégique pour le pays compte tenu du niveau élevé de la demande, un aliment essentiel dans le quotidien des consommateurs.

Notons toutefois que l’OAIC ne s’est pas fait livrer 90 000 tonnes de blé meunier d’origine ukrainienne, correspondant à un contrat d’achat qu’il a conclu avec un fournisseur, en raison de la situation qui prévaut dans les ports, notamment celui d’Odessa, où la fluidité du trafic maritime est presque nulle. Le même scénario pourrait être le même si la commande de 50 000 tonnes, comme cité ci-dessus, serait d’origine ukrainienne. Le cas échéant, c’est tout le programme d’approvisionnement de l’OAIC qui pourrait être chamboulé. Mais toujours est-il, cela ne peut avoir d’incidence sur la demande locale. A ce propos, faut-il le rappeler, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a, lors de sa dernière sortie médiatique avec la presse, affirmé que le pays dispose d’un stock de céréales pouvant couvrir 8 mois de consommation tout en recommandant de réunir les conditions pour améliorer les rendements «à hauteur de 40 quintaux à l’hectare au lieu de la moyenne actuelle de 20 q/ha». Un défi qui pourrait être en grande partie relevé dans la mesure où les pouvoirs publics ont tout récemment décidé de mesures visant à booster notre production céréalière en augmentant les prix d’achat des céréales, notamment le blé dur et tendre auprès des agriculteurs. Ainsi, le prix d’achat du blé dur va passer de 4 500 DA à 6000 DA le quintal, le blé tendre de 3 500 DA à 5 000 DA le quintal, l’orge de 2 500 DA à 3 400 DA le quintal et l’avoine de 1 800 DA à 3 400 DA le quintal. Des augmentations significatives car elles vont sans aucun doute encourager nos céréaliculteurs à produire plus. Mais serait-ce suffisant ? Pas certain, jugent nombre d’agroéconomistes, arguant par là qu’il va falloir, «si nous voulons donner corps aux objectifs fixés, entre autres augmenter les surfaces consacrées à la céréaliculture et qu’elles soient irriguées pour assurer un bon rendement. C’est d’autant plus conseillé, compte tenu que nos besoins ne vont pas cesser de croître sous l’effet de notre poussée démographique». En somme, il est enfin urgent de mettre plein cap sur l’encouragement de la production céréalière si l’on veut éviter les fluctuations à la hausse des cours mondiaux et surtout sécuriser nos besoins en céréales. <

