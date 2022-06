Les opérateurs et importateurs algériens voient leur situation se débloquer progressivement après les premiers couacs suite à l’obligation de présenter un document de l’Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur (Algex) attestant de la non-existence d’une production nationale suffisante des matières ou produits qu’ils comptent importer. Un dispositif instauré pour un meilleur contrôle des importations afin que ces opérations ne concernent que les matières premières, les produits et marchandises destinés à la revente en l’état nécessaires à l’économie nationale et que le pays ne produit pas ou n’en a pas en stocks suffisants, l’objectif final étant de dépenser rationnellement les réserves de changes. Mais cette opération s’est heurtée à des problèmes qui n’étaient pas prévisibles avant qu’elle ne commence à être appliquée sur le terrain.

Après un démarrage mouvementé, l’Algex semble avoir desserré la bride. Ce sont plus de 4000 autorisations pour des licences d’importation dans des secteurs divers qui ont été délivrées par cette agence jusqu’à présent, selon son directeur Abdelatif El Haouari qui s’est exprimé sur Echerouk, ajoutant que la première licence avait été remise le 5 mai, soit quelques jours après l’attribution de cette prérogative à l’Agence par le ministère du Commerce.

Le document de l’agence Algex est fort important pour les importateurs car ils sont tenus de le présenter pour obtenir l’attestation de domiciliation bancaire. Le ministère du Commerce a, en effet, exigé des importateurs de présenter le document délivré par ladite agence pour domicilier leurs opérations au niveau des banques, en précisant que toute opération d’importation qui s’effectue sans l’attestation de domiciliation bancaire se verra refuser l’entrée sur le territoire national. Nombreux sont ceux qui ont reproché à Algex son retard dans la délivrance de son fameux Sésame, car dans certains secteurs, cela a eu pour effet de perturber fortement le marché.

La situation tend à s’améliorer et le directeur d’Algex a fait savoir que «l’étude des dossiers d’importation se déroule de manière réfléchie et approfondie pour connaître les besoins réels du marché national en divers produits». Il a, ainsi, défendu l’Agence en critiquant vivement «des parties» qu’il n’a pas citées mais qu’il dit faire «dans la promotion de l’idée de ralentir les importations en imposant des mesures restrictives aux opérateurs et en retardant la délivrance des attestations».

Dans ce sens, il a souligné que l’équipe d’Algex, composée de techniciens et d’experts, «supervise le processus de réception et d’étude des dossiers en toute transparence et objectivité, rapidité et précision». Il a fait, également, savoir que les attestations nécessaires à la domiciliation bancaire sont actuellement délivrées quotidiennement par l’Agence qu’il dirige.

Le directeur d’Algex a affirmé que «l’ère de la distribution aléatoire des licences est révolue» et que le processus en cours vise à «identifier les importateurs, à préserver le produit national et, surtout, à faire cesser l’hémorragie des devises».

Pour ce qui est des produits qui ne sont pas disponibles en quantités suffisantes sur le marché et pour lesquels les opérateurs n’ont pas encore obtenu de licences d’importation, Abdelatif El Haouari a indiqué que la commission nationale du commerce extérieur a établi une liste. Dans cette dernière figurent les pièces détachées, les appareils électroménagers, les pneus, les équipements utilisés dans les médias automatisés, les travaux électriques, les outils d’empilage et d’hygiène, en plus du matériel utilisé dans les secteurs du bâtiment et travaux publics, la pêche, la marine, la quincaillerie, l’habillement et les produits cosmétiques.

